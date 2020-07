In articol:

Karina de la Survivor, decizie radicală în privința lui Andrei! Karina și Andrei Ciobanu au format unul dintre cele mai frumoase cupluri la Survivor. Ambii frumoși, talentați, foarte buni pe trasee, ei au câștigat și admirația telespectatorilor, care îi văd deja căsătoriți.

Karina de la Survivor, decizie radicală în privința lui Andrei! ”Vrem să ne clădim o viață împreună”

De altfel, chiar și declarațiile lor au fost în asentimentul oamenilor care i-au îndrăgit. Karina a spus de pildă…"Ce este mai frumos pentru noi de acum începe! (...) Vrem să ne clădim o viață împreună ...De aceea, luăm în calcul să ne mutăm împreună, să avem o viață împreună, fiindcă, ne iubim cu adevărat. Pentru mine, el este adevăratul câștig de la Survivor, nu trofeul. Mi-am îndeplinit obiectivul, am intrat în primii zece, dar ce m-a mulțumit sufletește a fost faptul că l-am cunoscut pe Andrei ", a declarat, emoționată, războinica

Andrei, declarație sinceră despre relația cu frumoasa Karina. ”Eu sunt un familist convins și ăsta a fost primul lucru care ne-a legat”

Karina de la Survivor, decizie radicală în privința lui Andrei! De partea cealaltă, Andrei a fost mai profund, dar totodată și la subiect când s-a vorbit despre pașii următori în relația lor. "Ceea ce vreau sa stie toată lumea este că eu sunt un familist convins și ăsta a fost primul lucru care ne-a legat. Am o vârstă, îmi doresc din tot sufletul o familie, copii și, dacă ea nu gândea la fel, nu cred că astăzi mai eram împreună. (...) Este o relație puternică, sinceră și asta ne-a legat foarte mult",a spus cântărețul.

Karina de la Survivor, decizie radicală în privința lui Andrei! A stat o bună bucată de timp în Bacău

Karina de la Survivor, decizie radicală în privința lui Andrei! Acestea fiind zile, la întoarcerea în țară, cei doi amorezi și-au pus în practică declarațiile, iar Karina a luat o hotărâre surprinzătoare, poate chiar șocantă pentru familia ei, dar perfecta pentru iubit! Războinica a renunțat să mai meargă la Craiova, orașul în care locuiește, și a ales să se ducă în Bacău, acasă la Andrei, acolo unde a fost tratată ca o prințesă în toată această perioadă. Semn clar că se apropie nunta, mai ales că familia lui o iubește ca pe o fiică.

Karina de la Survivor, decizie radicală în privința lui Andrei! L-a dus la mama ei în Germania

Karina de la Survivor, decizie radicală în privința lui Andrei! Pe de altă parte, hotărârea luată de Karina la vremea respectivă se va schimba un pic în perioada următoare, pentru că frumoasa femeie a dorit să meargă în Germania la mama ei. ”Am plecat deja din țară, suntem pe drum. Mă duc să îl prezint pe Andrei mamei mele și sunt foarte emoționată, este pentru prima dată când ne vom vedea după atâta vreme. Vă spun sincer, din cauza problemele generate de COVID, nu am putut ajunge la Frankfurt la ea deloc, de când am revenit din Republica Dominicană. Acum, granițele s-au redeschis și abia aștept să ajung la ea, cu iubitul meu, chiar vreau să îl cunoască și în realitate, nu doar de la telefon sau de la televizor”, a comentat războinica, în condițiile în care, surpriză, doar cu câteva zile înainte, se vorbea despre o ceartă a lor.