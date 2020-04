In articol:

Karina a făcut primele declarații după eliminarea de la Survivor România, în direct la Fan Arena. Concurenta a vorbit despre relația cu Andrei Ciobanu și a povestit, cu zâmbetul pe buze și vizibil emoționată, cum a început povestea lor de iubire.

„Acum doi ani, singurele mele activități erau statul la cratiță, spălatul pe jos, spălatul hainelor. Viața mea era foarte monotonă și nu m-aș fi gândit că o să am parte de asemenea experiență.

Karina, primele declarații după eliminarea de la Survivor

Întrebată de Cosmin Cernat dacă se aștepta să fie nominalizată, iar ulterior eliminată, Karina a spus că se aștepta, ba chiar a avut o presimțire în acest sens.

„Da, mă așteptam, la fel cum am simțit când a fost Andrei eliminat, am avut presimțirea aia și înainte de consiliul ăsta. Tocmai de asta îi spuneam lui Andrei să nu uite să îmi trimită tablourile, nucile de cocos. A fost un consiliu riscant pentru mine și am fost conștientă de asta. În momentul eliminării m-am focusat pe Andrei, pentru că a fost altceva. Clar a fost cel mai afectat de plecarea mea”

Cosmin Cernat a întrebat-o pe Karina cum a început povestea de iubire cu Andrei, iar aceasta a făcut niște declarații emoționante.

„A început ca la grădiniță. Eu nu mi-aș fi imaginat că în zilele de astăzi, când văd clar ce se întâmplă pe lângă mine și pare că micile chestii drăguțe nu mai există. Totul a începu cu priviri. După am aflat că din momentul în care am ajuns prima dată în camp, el a așteptat ca eu să îmi caut locul unde o să dorm și abia după el s-a băgat imediat lângă mine.

Atunci văzusem că a făcut chestia asta, dar am zis că nu e nimic, că îmi fac eu filme. Și pe avion, tot încerca să se joace cu mine, ne jucam pe tabletă. Eram într-o competiție deja noi doi.

Eu am înțeles că el mă plăcea. Îl prindeam uneori că se tot uita la mine, îmi căuta prezența. Căuta să fie în preajma mea și nu pot să nu zic asta, dar eu sunt conștientă că sunt o fată care arată bine până la urmă. În momentul în care am început și eu să mă apropii de el a fost când mi-am dat seama că tipul ăsta chiar e mișto. E un tip cu care mă simt bine.

Prima noapte în care a simțit că îmi e cu adevărat frig, tremuram noaptea îngrozitor. A pus mâna imediat pe mine să mă încălzească. Iar eu am zis ia-mă în brațe. Acela a fost primul gest. De multe ori avea grijă de mine și cu mâncarea.

Am simțit că mă iubește pentru că e un om foarte sufletist și m-am văzut în el”, a spus Karina, la Fan Arena.