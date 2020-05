In articol:

Timp de trei luni și jumătate, Karina și Andrei Ciobanu au format un cuplu superb la Survivor România, iar gesturile lor tandre din competiție au trădat acest lucru de fiecare dată. Mai mult, și camerele de supraveghere au surprins, în timpul nopților, în tabăra războinicilor, anumite mișcări pe sub pătura unde cei doi dormeau îmbrățișați, semn că legătura lor era una serioasă și la întoarcerea în țară, ea se va concretiza.

Andrei, declarație șoc! ”Alianța a învins! Este un moment greu”

De altfel, Karina avea să spună clar că ”logodna” de pe plajă din Republica Dominicană a fost doar un punct de plecare și chiar a luat o decizie șoc în privința lui Andrei de la Survivor România.a spus, războinica zâmbind, fără să știe însă, la momentul respectiv că atât ea, cât și iubitul erau vizați să fie îndepărtați de colegi.

Abia după ce a fost eliminată, Karina a povestit câteva lucruri pe care le simțise de la o vreme, în special de când Alice a ieșit din concurs.

”În ultima vreme, mi-am pierdut zâmbetul! Motivul a fost acela că erau tot felul de discuții, oamenii nu erau ce păreau a fi. Ca o ironie, ce să vezi... la noi, nimeni nu făcea strategii, nimeni nu vorbea, numai eu cu Andrei eram marii strategi... Vedeam schimbări, în fața camerelor, se comportau într-un fel, apoi, altfel. E dureros”, a spus războinica la WOWbiz.ro, la emisiunea ”Ștafeta mixtă”, în timp ce, în competiție și Andrei a fost pe aceeași lungime de undă cu ea. ”Este un moment greu! Știu că mai este puțin și ne vedem acasă, dar nu pot să nu spun lucrurilor pe nume...alianța a învins!”

Karina a vorbit despre trădare! ”După eliminarea lui Alice, eu și Andrei am stat pe nisipuri mișcătoare”

Karina a mai spus, cu puțin timp înainte ca și Andrei să fie trimis acasă, încă o serie de lucruri care a dus la eliminări, unele pe care cei din fața televizorului nu le-au văzut. ”Andrei trece printr-o perioadă destul de dificilă, pentru că, după ce am renunțat la alianța noastră, în momentul în care s-a accidentat Alice, am stat pe nisipuri mișcătoare, și atunci, am realizat că se apropie sfârșitul nostru pe acolo. La noi, nu s-a votat pe sportivitate, ci pe social sau mă rog, pe spirit de războinic, în principiu, cam ce se potrivea la momentul respectiv, nu au fost criterii de la început... La mine, așa trebuia să fie. Iubirea pe care am simțit-o pentru Andrei a fost ca un bumerang, deși noi am încercat să nu deranjăm prin dragostea noastră la Survivor, am stat mai separați, să nu ne luăm o țintă pe noi. Am vorbit, am înțeles că suntem într-o competiție, am decis să ținem lucrurie sub control și relația noastră să o trăim cu adevărat abia după ce ieșim din competiție, dar tot nu ne-a ieșit”, a comentat războinica la ”Ștafeta mixtă”.

Karina a spus adevărul despre relația pe care o va avea în țară cu Andrei! ”Se vede că îl încântă ideea de a avea o familie, de a avea copii, de stabilitate”

Dincolo de show-ul de supraviețuire, Karina a spus adevărul despre relația pe care o va avea în țară cu Andrei de la Survivor România ”Noi ne-am îndrăgostit în Dominicană și relația noastră este una puternică. Însă, cu siguranță, nu se va sfârși nimic, chiar ne-am făcut planuri încă din tabără... Ne-am dus cu gândul acolo, la o logodnă, la o căsătorie, pentru că și el este un familist, ca și mine. Se vede că îl încântă ideea de a avea o familie, de a avea copii, de stabilitate. Și mie îmi plac aceleași lucruri. Așa că, va fi frumos pentru noi și în țară”, a comentat războinica la Ștafeta mixtă.