Karmen a avut premoniții cu problemele de sănătate ale mamei sale: „Avem o legătură dincolo de realitate”

Au fost momente de maximă tensiune în familia lui Adrian Minune. Cati Simionescu, stâlpul de rezistanță al acestora, așa cum de nenumărate ori chiar ei au numit-o, a întâmpinat grave probleme de sănătate. Simțea de câteva zile că ceva nu este în regulă cu ea, însă nu și-a imaginat că ar fi vorba despre o afecțiune care putea să-i pună viața în pericol.

Totul s-a întâmplat în somn, pe când era singură acasă. A început să se simtă foarte rău și prezenta toate simptomele unui accident vascular. Speriată, a sunat la 112 și a chemat un echipaj de ambulanță, iar mai apoi a fost dusă de urgență în Turcia, unde a suferit o intervenție chirurgicală.

„Totul s-a produs în somn. Nu mai puteam sa respir bine, ochiul stâng inchis, buza amortita, apoi totul s-a dus spre mana și piciorul stâng. Cu o zi înainte mă frigea capul în partea din spate, dar nu m-am gândit ca ar putea ajunge la asa ceva. Mai vorbesc unele persoane ca am cancer și asa mai departe, însă nu este nimic adevărat.

În urma accidentului vascular pe care l-am făcut, mi s-au descoperit alte probleme. Este vorba de un anevrism din cauza căruia faceam tensiune. Este practic ca o bomba cu ceas în organismul omului pe care dacă nu îl depisteazi poate fi fatal”, a declarat Cati Simionescu.

Karmen a visat că mama ei va avea probleme de sănătate

Înainte ca toate acesta să se întâmple, Karmen, fiica cea mare a lui Adrian Minune și a lui Cati Simionescu a avut un vis în care i se arăta ceea ce avea să i se întâmple mamei ei.

„Înainte să se întâmple, am visat că ceva e în neregulă cu ea. I-am sunat în disperare pe amândoi, și pe mama și pe tata. Erau în pat și amândoi se simțeau rău. S-au gândit că e răceală, că poate au stat în curent, dar după s-a înrăutățit situația. (...) În Turcia am fost alături de ea și pentru mine s-a simțit cel mai puternic impactul. Am conștientizat poate cel mai tare dintre noi toți importanța sănătății și importanța timpului petrecut împreună. Eu sunt lipită de mama. Nimic și nimeni nu poate să distrugă relația asta și legătura asta. De asta a fost și visul ăsta pe care l-am avut, pentru că noi avem o legătură dincolo de realitate”, a explicat Karmen Simionescu, într-o emisiune tv.

Se pare că nu este nimic neobișnuit în asta, căci cele două sunt foarte apropiate și adesea au premoniții una despre cealaltă.

„ Este pe aceeași lungime de undă cu mine. Noi avem aceeași energie. Adriana are aceeași energie cu tatăl ei”, a completat Cati Simionescu.