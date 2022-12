Keed s-a trezit cu casa inundată! Ce s-a întâmplat în locuința artistului?: ,,N-avea căldură și a vrut să aerisească el caloriferul”

In articol:

Keed este unul dintre membrii trupei Șatra Benz. Artistul a cunoscut succesul alături de colegii săi de trupă, iar acum participă la o mulțime de concerte. Acesta a intrat în atenția publicului din momentul în care a participat la o emisiune de gătit și și-a arătat abilitățile din domeniul gastronomiei.

Citește și: Mesajul dureros transmis de Keed de la mormântul lui Nosfe! Colegul de trupă al regretatului artist este îngenuncheat de durere: „Toată lumea zice că ai murit”

Keed și-a inundat singur locuința. Cum a fost posibil?

Keed are un număr considerabil de urmăritori pe rețelele de socializare. Artistul își ține la curent publicul cu tot ceea ce se întâmplă în viața lui de zi cu zi, dar dezvăluie și multe dintre secretele sale în bucătărie.

Recent, acesta a postat pe pagina sa de Instagram un videoclip în care le povestește oamenilor cum a ajuns el să aibă sufrageria inundată. Totul a pornit în momentul în care și-a dat seama că nu are căldură și a vrut să aerisească singur caloriferul. Dacă în mod normal, pentru a rezolva această problemă, orice om ar chema un instalator, nu același lucru s-a aplicat și în cazul lui Keed.

Citeste si: “Ținem legătura foarte des,” Fiica Andreei Antonescu, motivul pentru care a rămas cu tatăl ei, Traian Spak, după separarea părinților- kfetele.ro

Citeste si: Și-a cumpărat vechimea în muncă cu o sumă uriașă. Femeia din Iași care a făcut asta a muncit în străinătate- bzi.ro

Membrul celebrei trupe Șatra Benz a crezut că se poate descurca singur cu această problemă, așa că și-a luat ustensilele necesare și priceperea și a început treaba.

Din păcate, lucrurile nu au mers așa cum și-ar fi dorit artistul, iar la ceva timp sufrageria sa a fost inundată cauza principal fiind caloriferul spart.

„Uitați bărbatul din casă, care n-avea căldură și a vrut să aerisească el caloriferul, că are scule, are tot ce-i trebuie, și a spart caloriferul. Și a sărit apă d-aia prin toată casa și prin față și a inundat sufrageria și a speriat animalele. Dar eu sunt bărbat, am rezolvat-o.... de prost ce sunt”, a declarat vedeta.

Citește și: Cum arată iubita lui Keed de la Chefi la cuțite 2021, sezonul 9, trapperul din echipa lui Florin Dumitrescu

Keed, bucătar pe un iaht în Marea Mediterană

După ce a participat la concursul în care a uimit pe toată lumea cu abilitățile sale în bucătărie, Keed a avut ocazia să fie bucătar pe un iaht din Marea Mediterană. Artistul a povestit cum a ajuns el să ocupe această poziție. Un simplu mesaj și o oportunitate pe care nu o întâlnești în fiecare zi l-a făcut pe cântăreț să aibă posibilitatea de a găti într-o croazieră.

„Eram într-o zi în casă și îmi trimite o fată un mesaj, Alexandra o chema, colega mea de pe iaht: „Bună! Ești interesat să lucrezi pe o barcă de croazieră?”, eu am crezut că face mișto de mine și nu i-am răspuns câteva zile și după i-am scris”, a mărturisit Keed în cadrul unei emisiuni.