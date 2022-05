Keo a cerut-o în căsătorie pe Misty în urmă cu 7 ani, însă nunta nu a avut loc niciodată! Artista, dezvăluiri neașteptate despre acest moment! „Avem de gând”

In articol:

Începutul relației dintre Keo și Misty a fost destul de controversat, iar gurile rele nu le dădeau prea multe șanse de a rezista împreună.

Dar iată că anii au trecut, iar cei doi sunt în continuare un cuplu, ba chiar au devenit și părinții unei fetițe absolut superbe, care este și centrul universului lor. Acum, toată lumea așteaptă cu sufletul la gură să afle detalii despre căsătorie. Se pare că logodiți sunt deja de aproape 7 ani, însă nunta nu a avut loc niciodată. Acum, blondina a dezvăluit când își vor uni destinele și în fața lui Dumnezeu!

Misty: „ Nu ne-am căsătorit în secret, dar avem de gând să facem pasul acesta”

Pentru că sunt deja o familie unită și frumoasă, mulți s-au gândit că cei doi au făcut pasul cel mare în taină, departe de ochii curioșilor, însă artista spune că nici vorbă de așa ceva. Nunta va avea loc, însă nu crede că anul acesta, din cauză că au alte priorități pe listă.

„Nu ne-am căsătorit în secret, dar avem de gând să facem pasul acesta. Nu a fost să fie! A fost pandemia. Cererea în căsătorie a fost într-un an, de ziua mea, atunci când am făcut 25 -26 de ani, acum având 32. Mi-a făcut petrecere surpriză, am ajuns acasă și când am crezut că s-au terminat toate surprizele, a urmat cererea în căsătorie. Nu știu dacă anul acesta ne căsătorim, am avut multe lucruri de finalizat prin casă, curte, am avut alte priorități. Se va întâmpla curând pentru că îmi doresc să fiu încă tânără și frumoasă”, a explicat Misty pentru Viva.ro .

Misty, povestea din spatele inelului de logodnă dăruit de Keo: „Din generație în generație”

Ei bine, se pare că artistul i-a dăruit iubitei sale o bijuterie foarte prețioasă și nu vorbim aici numai despre partea financiară, ci mai degrabă despre ce înseamnă acest inel în familia lui Keo.

„Acesta este un inel oferit de mama lui Keo, inelul de la el este din aur alb și, în ultimul timp, îmi place foarte mult aurul galben și le mai schimb. E un inel din familie, am înțeles că a fost al bunicii lui Keo și mama lui și-a dorit ca viitoarea lui soție să îl poarte. Și bunica lui tot așa l-a primit, din generație în generație”, a mai spus blondina pentru sursa menționată anterior.