Keo, primele declarații după o triplă intervenție chirurgicală. Care este starea de sănătate a artistului?

În urmă cu trei luni, Keo a suferit o triplă intervenție chirurgicală

In articol:

Cântărețul s-a confruntat cu grave probleme și a fost nevoit să recurgă la o triplă intervenție chirurgicală, pentru a se însănătoși.

Cum a ajuns Keo pe mâna medicilor?

În luna aprilie a acestui an, Keo nu s-a simțit foarte bine și a decis să apeleze la specialiști pentru a căuta o soluție. Medicii au reușit cu greu să pună un diagnostic, deoarece problemele de sănătate cu care s-a confruntat artistul au fost unele greu de depistat: ”Au fost niște chestii greu de depistat, nu prea există investigații care să-ți arate problemele, până la urmă ajungi la o intervenție exploratorie și medicul se uită prin burtă să vadă ce probleme sunt”, a povestit Keo, în exclusivitate pentru Antena Stars.

În urma verdictului medicilor, acesta a suferit o triplă intervenție chirurgicală. El a trebuit să fie operat din cauza a două hernii inghinale și una femurală, însă în prezent a reușit să se recupereze aproape complet.

Artistul a trecut printr-o perioadă destul de grea și plină de emoții, însă familia i-a fost alături și s-a recuperat repede după operație.[Sursa foto: Captură Instagram]

Cum se simte Keo la trei luni de la operație?

Artistul a trecut printr-o perioadă destul de grea și plină de emoții, însă familia i-a fost alături și s-a recuperat repede după operație. Keo a declarat, în cadrul aceluiași post tv, că mai există niște dureri, dar acestea sunt normale, ținând cont că nu a trecut printr-o simplă intervenție, ci prin una triplă: "Mă simt mult mai bine, toată lumea are în viață la un moment dat niște probleme de sănătate, am reușit să trec de momentele cele mai grele și deja sunt aproape din nou 100%. Sunt evident niște dureri care variază de la o persoană la alta, am avut șansa de a fi preluat de un doctor extraordinar, domnul Cătălin Copescu, și lucrurile au mers bine din acel moment", a mai povestit artistul.

Recent, cântărețul a împlinit frumoasa vârstă de 43 de ani și a sărbătorit alături de partenera sa și de fetița lor. Cele două i-au făcut o surpriză spectaculoasă și i-au pregătit un tort aniversar, de care Keo s-a bucurat nespus.