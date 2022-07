Kim Kardashian a adoptat un nou look. Vedeta a șocat cu tunsoarea sa inspirată din anii ’80

In articol:

Kim Kardashian a uimit întreaga lume cu noul său look retro! Artista a adoptat o coafură inspirată din anii ‘80 pentru o campanie de promovare a unor costume de baie.

Kim Kardashian a adoptat stilul anilor ‘80

Iată cum arată Kim K. în noua ipostază!

Kim Kardashian a șocat din nou prin apariția sa pe rețelele de socializare. Vedeta s-a postat pe Instagram cu un nou look, inspirat din anii ’80. Kim K. și-a expus silueta perfectă într-un stil total diferit față de cel cu care și-a obișnuit fanii. Kim a încercat o coafură inspirată din anii ’80, cu breton și extrem de mult volum.

Citeste si: Kim Kardashian, acuzată că a distrus celebra rochie purtată de Marilyn Monroe la aniversara lui John F. Kennedy. Cum se apără vedeta de peste ocean: „Mai multe rupturi de-a lungul fermoarului”

Vedeta a realizat o ședință foto pentru noua sa companie de promovare a unor costume de baie, unde și-a etalat formele invidiate de întreaga planetă. Ședința foto realizată de Kim K.

a avut tematica anilor ’80, astfel că vestimentația, coafura și machiajul vedetei au fost în concordanță cu acea perioadă.

„Pregătește-te pentru costumele de baie metalice”, a scris Kim Kardashian la descrierea fotografiilor postate pe contul de Instagram.

Citeste si: „Da, fraților, este cea mai tristă veste pe care trebuie să v-o dau.” Vlad Gherman a făcut un anunț printre lacrimi- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Una dintre fotografiile postate de vedetă pe contul său de Instagram o arată într-o casă luxoasă, decorată în stilul anilor ’80, fiind acompaniată de doi câini albi, foarte pufoși. Kim K. este fotografiată ținând în mână un telefon specific acelei perioade, îmbrăcată într-un costum de baie metalizat ce îi pune perfect formele voluptoase în evidență.

Kim Kardashian a adoptat un nou look. Vedeta a șocat cu tunsoarea sa insipirată din anii ’80 [Sursa foto: Instagram]

Kim Kardashian a fost acuzată că a distrus celebra rochie a lui Marilyn Monroe

Kim K. a fost intens criticată de întreaga lume pentru faptul că a slăbit șapte kilograme în doar trei săptămâni, doar pentru a intra în celebra rochie a lui Marilyn Monroe de la Met Gala. Kim a mărturisit că a mai slăbit încă două kilograme și jumătate, ajungând la greutatea pe care și-o dorea.

Citeste si: Cum arăta Ema Uta înainte de operațiile estetice. Femeia este numită „regina transformărilor"

Vedeta a apărut de curând la o emisiune TV, unde a povestit despre celebra rochie purtată și a răspuns la acuzațiile că ar fi distrus-o.

„Am lucrat foarte bine cu Ripley's (muzeul unde este ținută rochia- n.r.). Au existat oameni cu mănuși care au pus-o pe mine”, a mărturisit Kim.

Ea a mai adăugat și că a avut rochia pe ea doar 3-4 minute, cât a urcat scările Muzeului Metropolitan de Artă.

„M-am uitat la această oportunitate ca la un rol. Am vrut foarte tare să îmbrac rochia. A fost ceva foarte important pentru mine. De fapt, am învățat multe despre sănătatea mea și despre stilul de viață, pentru că și după eveniment am continuat să mănânc foarte sănătos, iar acum am 9,5 kilograme în minus. Consumam mult junk food și nici nu-mi dădeam seama; mulți cartofi prăjiți. Mi-am schimbat complet stilul de viață”, a mai spus vedeta.