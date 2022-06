Kim Kardashian, acuzată că a distrus celebra rochie purtată de Marilyn Monroe la aniversara lui John F. Kennedy. Cum se apără vedeta de peste ocean: „Mai multe rupturi de-a lungul fermoarului”

In articol:

Kim Kardashian a șocat pe toată lumea în momentul în care a apărut la Met Gala purtând una dintre cele mai faimoase rochii din istorie, rochia purtată de Marilyn Monroe în momentul în care i-a cântat lui John F. Kennedy cu ocazia aniversării sale, în anul 1962.

Se presupune că vedeta internațională ar fi adus deteriorări grave rochiei de muzeu după ce a purtat-o câteva minute în cadrul evenimentului.

Kim Kardashian a primit numeroase acuzații după ce a purtat celebra rochie la Met Gala. Piesa vestimentară se află expusă la Muzeul Ripley's Believe It or Not! din California, de acolo de unde a fost luată, contra unei sume uriașe de bani, de către Kim pentru a defila pe covorul roși preț de câteva minute.

Kim Kardashian, acuzată că ar fi distrus celebra rochie purtată de Marilyn Monroe

În ciuda importanței istorice pe care o deține rochia expusă la muzeu, Kim Kardashian a primit aprobarea să o poarte la Met Gala.

Ulterior, după câteva minute în care a defilat pe covorul roșu, fiind admirată de toată lumea, a schimbat rochia cu o replică.

Recent, însă, ChadMichael Morrisette- proprietarul Oh Mannequin!, una dintre persoanele care au adus contribuții la achiziționarea rochiei în cadrul unei licitații pentru suma de 4,81 milioane de dolari pentru a fi expusă în muzeu, a acuzat-o pe Kim Kardashian că a deteriorat faimoasa rochie, exprimând sentimente de furie din cauză că vedeta a primit permisiunea de a o folosi, chiar și pentru câteva minute.

„Pare că lipsesc cristale de pe materialul delicat de mătase. De asemenea, pare a avea mai multe rupturi de-a lungul fermoarului. Știu rochia asta și deteriorarea este atât de vizibilă. Am plecat din muzeu cu ochii în lacrimi. Am plecat cu mâna la gură, abținându-mă să plâng, pentru că nu-mi venea să cred ce au permis să se întâmple pentru o cascadorie publicitară.”, a declarat Morrisette, care a menționat că a vizitat expoziția pe 12 iunie 2022 și a filmat și fotografiat deteriorarea.

Pe de alt parte, Kim Kardashian nu recunoaște nimic din acuzațiile care i se aduc, susținând faptul că rochia e plecat din mâinile ei exact așa cum a și venit, într-o stare intactă.