Kim Kardashian, avertizată dur! Nu are voie la meciurile  lui Ianis Hagi: „Aici nu vii! Nu o să te invit niciodată!”

Kim Kardashian (42 de ani), femeia cu 349 de milioane de urmăritori pe Instagram, un model pentru tinerele din întreaga lume care își doresc să câștoge bani și faimă doar dintr-o anumită imagine, a fost, surprinzător, „interzisă” la meciurile din Scoția.

De ani de zile, se spune că surorile Kardashian, Kim, Khloe și Courtney, le aduc ghinion bărbaților din viețile lor. Relațiile lor au fost controversate, iar partenerii au avut parte de declin în carierele lor. Mai nou, se pare că celebrele starlete poartă ghinion și echipelor de fotbal pe care le susțin.

Kim Kardashian le-a purtat ghinion ”tunarilor” de la Arsenal și parizienilor de la PSG

De pildă, săptămâna trecută, Kim Kardashian a fost prezentă la lojă, la meciul lui Arsenal Londra cu Sporting Lisabona din play-off-ul Europa League. Susținătoare a ”tunarilor”, vedeta le-a adus ghinion englezilor, care au fost eliminați din competiție cu scorul general de 3-4. „De vină e blestemul Kardashian!”, au comentat imediat mulți dintre fanii care au văzut-o pe Kim în tribună.

Ca un făcut, duminică, Kim Kardashian a asistat și la partida PSG-ului cu Rennes din Ligue 1, iar parizienii, favoriții ei, au pierdut (0-2). Prilej pentru cotidianul Marca să publice un material în care s-a menționat clar: „Blestemul Kardashian lovește din nou!”

”Nu o s-o invit niciodată pe această arena pe Kim Kardashian”!Declarație dură data chiar înainte de meciurile cu echipa lui Ianis Hagi

Mai mult decât atât, Lorraine Kelly, o prezentatoare TV din Scoția, o înfocată suporteră a echipei Dundee United, s-a amuzat de situație și a spus în direct, mai în glumă, mai în serios, că modelul Kim Kardashian nu are ce căuta pe Tannadice Park, stadionul echipei favorite: „Aici nu vii! Nu o s-o invit niciodată pe această arena. Asta e, Kim, știu că vrei să vii, dar nu se va întâmpla”, a spus aceasta, conform The Sun.

Rangers, echipa lui Ianis Hagi, joacă în etapa următoare pe teren propriu chiar contra celor de la Dundee United, ultima clasată din Scoția. Poate ar fi fost de bun augur ca frumoasa Kim Kardashian să fie în tribune, fiindcă ar fi putut câștiga formația internaționalului român. Cine știe…

