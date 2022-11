Kinga aruncă bomba după eliminarea din Casa iubirii! Primul lucru pe care l-a făcut după sărutul din gală cu Radu: „Am fost la hotel, m-am întâlnit cu Radu”

In articol:

Kinga a fost, fără doar și poate, una dintre cele mai controversate concurente din Casa iubirii. A intrat în emisiunea matrimonială de pe Kanal D în speranța că își va găsi jumătatea, însă norocul nu i-a surâs, iar în ultima gală a fost eliminată și a părăsit show-ul exact la fel cum a intrat, singură.

Totuși, aceasta a avut mai multe „tentative” de a forma un cuplu cu diverși băieți care au trecut pragul casei, iar cel care s-a remarcat cel mai tare a fost Radu.

Apropierea dintre cei doi și chimia era simțită nu numai de ceilalți concurenți, ci și de telespectatorii care mereu au crezut că-i vor vedea împreună, însă, de fiecare dată când tânărul făcea mai mulți pași către ea, aceasta se dădea înapoi. Astfel că Radu și Kinga nu au format niciodată un cuplu, iar blondina nu a dat niciodată curs dorințelor lui de a-i deveni parteneră de viață.

Astfel că toată lumea a avut de-a dreptul un șoc atunci când cei doi s-au sărutat la finalul galei de duminică, atunci când Andreea Mantea a dat vestea care i-a lăsat pe toți mască, aceea că Kinga este cea care va părăsi emisiunea.

Ce a făcut Kinga imediat după sărutul din gală cu Radu! A dezvăluit public

Într-un joc pe TikTok cu Roxana Buzoiu, Kinga a făcut mai multe dezvăluiri total neașteptate! Tânăra a povestit exact ce a făcut imediat după ce s-a terminat gala în care a fost eliminată de la Casa iubirii. Se pare că aceasta a încercat să le dea de înțeles fostelor sale colege din emisiune că între ea și Radu s-a înfiripat ceva, după sărutul total neașteptat.

Citeste si: Iancu Sterp, veste incendiară despre logodna anunțată în România- kfetele.ro

Citeste si: S-a trezit din comă după 12 ani, însă primele cuvinte au îngrozit familia și medicii. Ce a spus tânărul- bzi.ro

Astfel că și-a cumpărat un trandafir și a pus mai mult story-uri de la hotelul unde sunt cazați băieții. Bineînțeles că, de fapt, nu s-a întâmplat nimic între ea și Radu, ci și-a dorit mai mult să o facă geloasă pe Anca, cea care în aceste momente este în cunoaștere cu el și care se bucură enorm că a „scăpat” de Kinga din emisiune.

Citește și: Kinga a fost eliminată din Casa iubirii! Radu, devastat de veste, a izbucnit în hohote de plâns: „Nu-mi vine să cred”

„Aflați în direct! După ce am plecat din gală mi-am cumpărat un trandafir singură și le-am spus la fete că m-am întâlnit cu Radu și am făcut și niște poze, că am fost la băieți la hotel, dar eu n-am fost, de fapt, am trecut doar cu mașina.

Zicea la un moment dat Emanuel că: <<Fetele sunt marionetele mele>>, adică cât timp am fost în emisiune ața a fost la mine și Anca a fost doar o marionetă. Îmi doresc ca Anca să se apropie de Radu pentru că am văzut-o și în gală că era foarte deranjată de sărutul nostru.

Citește și: Florin de la Casa Iubirii le face praf pe fetele din competiție: “Anca, Kinga și Bianca caută doar atenție”| EXCLUSIV

Era geloasă, nu știu de ce, nu cred că m-a suportat. Mi-a zis de zece ori: <<Kinga, sunt foarte fericită că ai plecat>>. Am înțeles o dată, dar nu trebuie să-mi zici de zece ori că te bucuri”, a declarat Kinga pe Tik Tok.