Kinga de la Casa Iubirii, despre momentele în care nimeni nu știe prin ce a trecut: "Am făcut atac de panică" Cine este concurenta pe care a provocat-o la o luptă în cușcă? | EXCLUSIV

Kinga, fostă concurentă în Casa iubirii, face dezvăluiri despre concurenții din emisiune, dar și despre cuplurile formate. Invitată în emisiunea Culisele iubirii, prezentată de Bianca Comănici, aceasta a menționat că după eliminarea din show nu s-a întâlnit cu niciun fost concurent, nici măcar cu Xenia, care îi este cea mai bună prietenă.

Kinga a trecut prin momente dificile

Kinga a declarat că Ionuț nu a plăcut-o, însă acesta o vedea ca pe o soră mai mică. Tânăra a mărturisit că nu și-a dorit să își facă o relație doar de dragul de a ajunge în finală și consideră că valorează mai mult decât un premiu câștigat într-o emisiune. Kinga a vorbit și despre sentimentele pe care le-a avut pentru Nicolas, declarând că acesta nu a intrat în emisiune pentru ea și că regretă că a avut încredere în el.

Kinga a povestit clipele grele prin care a trecut și nimeni nu a știut. A fost atât de grav, încât s-a ajuns la un atac de panică. Fosta concurentă Casa Iubirii este fericită că a fost eliminată și se poate relaxa în afar competiției.

"În ultima perioadă am fost Maria în casă. Plângeam în fiecare zi. Nici nu începea emisiunea că și plângeam. Pur și simplu simțeam o presiune și nu puteam să mă abțin. Mă simțeam foarte singură. Plângeam și la hotel, la antrenament. În ziua când am fost eliminată, am avut un atac de panică la antrenament. Eram nervoasă, am avut o perioadă foarte urâtă.", a declarat Kinga.

Kinga o provoacă pe Bianca la bătaie

Kinga a aruncat bomba atomică! A provocat-o în direct pe Bianca la bătaie. Cum acum este o modă ca persoanele publice să își rezolve conflictele în cușcă, Kinga s-a gândit că ar fi o cale bună pentru ea și Bianca. Mai mult, dacă nu va accepta, blondina a numit-o lașă, transmițându-i un mesaj pe măsură.

"Bianca, te aștept în 28 februarie, în gală, să ne batem. Am mai provocat-o pe Bianca într-o emisiune, sper să nu refuze. Deci, dacă refuzi Bianca, ești o lașă. O aștept în cușcă. Mai contează înălțimea, kilogramele? Este o lașă.", a mărturisit Kinga, la Culisele Iubirii.

