Kinga o atacă pe Cristina din Casa iubirii: “Mă copiază” Blondina încă mai are sentimente pentru Radu | EXCLUSIV

Kinga, fostă concurentă în Casa iubirii sezonul 1, face dezvăluiri despre cum i s-a schimbat viața după participarea în emisiune, despre marea finală a primului sezon, dar și despre concurenții din sezonul 2.

Kinga, atac la adresa Cristinei

Invitată în emisiunea “Culisele iubirii”, prezentată de Bianca Comănici, Kinga a atacat-o pe Cristina, concurentă în sezonul 2, menționând că este imatură, că o copiază și că dacă va forma un cuplu cu Radu, clar va suferi. Tânăra a declarat că i-a atras atenția Marinel și că i se pare un pachet complet. Kinga a recunoscut că l-a iubit pe Radu și că se aștepta ca după marea finală acesta să o caute.

Kinga s-a uitat la emisiunile sezonului 2 de Casa Iubirii și a observat apropierea dintre Radu și Cristina. Și-a dat cu părerea despre concurentă și rezultatul nu a fost prea bun.

"Mi se pare că s-a dus cu lecția învățată, mi se pare că mă copiază și cred că e foarte imatură, credulă. Dacă o să fie cu Radu, cu siguranță vor face o echipă foarte bună. I-aș da ca sfat să fie mai rezervată. Cristina nu e fata potrivită pentru el, sunt paraleli. Are 19 ani, e prea mică. Nu e suficient de puternică pentru Radu. Poate vor fi doar de emisiune.", a declarat Kinga.

Kinga, despre participarea lui Radu în sezonul 2

Kinga a ținut să menționeze că în continuare crede că rolul lui Radu în emisiune este pentru carieră și mai puțin, spre deloc, pentru iubire. Ionuț în schimb are aprecierea ei, considerându-l frate.

"Mă așteptam ca Ionuț să meargă și în sezonul 2. Chiar merită și el să își găsească pe cineva. Radu nu știu ce caută acolo. Ba nu, mă bucur că s-a dus acolo, poate îl ajută în carieră, pentru urmăritori. Ăsta e scopul lui. Dacă nu a reușit în primul, poate în al doilea. Nu cred că va pleca acasă cu vreo iubită, dar m-aș bucura. Nu m-ar deranja.", a mai spus Kinga.

Kinga, adevărul despre sentimentele pentru Radu

Deși nu s-a arătat, Kinga a ținut și ține la Radu foarte mult. Blondina declară că l-a iubit și ar fi fost gata să îi ofere totul, dar pentru că nu a simțit reciprocitate, a dat înapoi.

"M-a trădat. Eu chiar am fost îndrăgostită de el, l-am iubit. Și acum când l-am văzut în sezonul 2 cu altă fată, chiar când s-a prezentat, eu am simțit niște fiori sincer. M-au apucat geloziile și toate cele. Chiar am început să plâng, mereu când aud despre el plâng. Nu știu dacă plâng pentru că mai am sentimente pentru el sau că mi-a provocat o suferință. Am așteptat să îmi scrie după sezon. Eu pentru Radu, sincer, lăsam tot, muncă, job, pasiune, dar eu știam că el nu o să facă la fel.", a mărturisit Kinga, la Culisele Iubirii.

