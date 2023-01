Kinga va intra în cușcă cu o fostă iubită a lui Bobicioiu! Simina e cea care a făcut dezvăluirea: "O aventură de-ale lui Bobi" | EXCLUSIV

In articol:

Kinga și Roxana Țuțu au decis să lupte în cușcă în luna februarie, dar până atunci, războiul declarațiilor a început. La conferința de presă oficială RXF, la anunțarea meciului, cele două au fost protagonistele unui scandal uriaș, în care Kinga a fost jignită de adversara ei.

Kinga, totul despre lupta cu Roxana

În aceeași conferință, Fachirul din Periș l-a pus la zid pe adversarul său Mihai Aftănase.

La gala RXF din februarie, Kinga o va întâlni în cușcă pe Roxana, o fostă concurentă din cadrul unui celebru show matrimonial de pe Kanal D. Kinga ne-a spus cum se simte înainte de luptă și dacă s-a antrenat suficient până acum.

"Nu îmi e frică și mai mult ca sigur fața mea o să fie frumoasă și după luptă. Este pentru prima dată când fac așa ceva, nu am mai făcut niciun sport de contact, așa că o să am timp să mă antrenez și cu siguranță o să fie bine.", a declarat Kinga.

În cadrul unei conferințe de presă, Kinga a fost atacată dur de adversara ei, însă blondina nu a ripostat deloc. Să fi fost de frică? Kinga face lumină și recunoaște dacă se teme de Roxana.

"Nu pot să spun că a fost o conferință dură. Eu sunt un om foarte dur și arogant, doar că consider că sunt domnișoară și că ar trebui să vorbesc frumos, să mă exprim frumos, doar că din păcate nu am avut cu cine și atunci am preferat să stau frumos la locul meu. Am lăsat-o să vorbească, a fost cam gălăgioasă, câinii latră mult.", ne-a mărturisit Kinga.

Simina sare în apărarea Kingăi

Simina Loica nu s-a putut abține și a vrut să îi fie alături Kingăi și în fața camerelor. Aceasta a făcut și o dezvăluire neașteptată și anume că adversara Kingăi este o fostă iubită de-ale lui Bobicioiu. Astfel, Simina a pus tunurile pe ea și i-a transmis tot ce i-a venit la gură.

"O felicit pe Kinga că a demonstrat că este domnișoară și a știut să se respecte pe ea, iar Roxana a arătat că este o mahalagioaică. Kinga poate scrie la băieți, dar Roxana direct se duce și...A fost și cu Bobi, nu a fost relație, ci așa o aventură de-a lui Bobi. A mai ieșit și cu Philip. Despre Kinga eu nu am auzit nimic urât.", a precizat Simina Loica, în exclusivitate, pentru WOWbiz.

