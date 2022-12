Kitty Cepraga a reluat relația cu fostul soț, la aproape doi ani de la divorț! „Am decis amândoi. Nu e ușor pentru Aurora-May””

In articol:

Kitty Cepraga, în vârstă de 42 de ani, a fost una dintre cele mai cunoscute artiste în anii 2000.

Kityy Cepraga a divorțat după 10 ani de căsnicie

Vedeta a participat în cadrul unui proiect important, alături de numeroase celebrități de la noi din țară. În anul 2021, Kitty Cepraga a divorțat de fostul soț, James Goodwin, după 10 ani de mariaj. Cu toate că drumurile lor s-au separat, artista a mărturisit că în prezent se înțelege bine cu fostul partener, încercând să mențină o relație decentă pentru fiica lor.

După 15 ani de relație, dintre care 10 de căsnicie, Kitty Cepraga a decis să divorțeze de fostul partener, James Goodwin, întrucât neînțelegerile și-au făcut apariția cu trecerea timpului. De asemenea, după separarea de tatăl copilului ei, artista a renunțat la Roma și s-a întors în România, alături de fiica sa.

Citește și: Tatăl Cristinei Cepraga a murit. Actrița a dat vestea tristă: ”Probabil e o eroare medicală”

Recent, Kitty Cepraga a mărturisit cum se înțelege cu fostul soț, dar și cum va petrece sărbătorile de iarnă.

Citeste si: „Ne vedem la următorul.” Vlăduța Lupău, pe patul de spital. Ce s-a întâmplat cu artista- kfetele.ro

Citeste si: La ce oră se măsoară tensiunea arterială. De ce valorile trebuie monitorizate constant?- bzi.ro

Kitty Cepraga, a reluat relația cu fostul soț

Kitty Cepraga, pe numele său real Cristina Cepraga, a divorțat de fostul soț în anul 2021. Cei doi au împreună o fiică, în vârstă de 7 ani. Recent, artista a mărturisit că se înțelege bine cu fostul partener și încearcă să mențină o relație decentă, de dragul fiicei lor.

„ Cu fostul soț sunt într-o relație foarte ok. Am decis amândoi să ne ocupăm de viitorul fetiței noastre. Anul acesta nu o să mergem de sărbători în Italia, o să fac Crăciunul cu familia mea, cea care a mai rămas, pentru că, din păcate, tatăl meu nu mai este de aproape un an de zile. În zilele de sărbătoare o să mergem la schi, la munte. Nu o să fie și fostul soț cu noi.”, a mărturisit Kitty Cepraga pentru Click!.

De ce a divorțat Kitty Cepraga de fostul soț englez?

În anul 2021, Kitty Cepraga a divorțat de fostul soț, James Goodwin. În acea perioadă, artista a declarat că motivul despărțirii este unul dificil, însă inevitabil. Încă din momentul separării, Kitty Cepraga a făcut tot posibilul ca fiica sa să nu simtă absența tatălui ei.

Citește și: Cum arată Kitty Cepraga după 20 de ani de când a părăsit România. Cu ce se ocupă actrița în prezent

„ Nu e uşor pentru Aurora-May, totul a fost destul de brusc, pentru că, de când s-a născut ea, nu a stat niciodată atât de departe de tată. Mulţumită tehnologiei avansate de care ne bucurăm cu toţii, există mijloace prin care să ne vedem şi auzim zilnic, dar nu e uşor, pentru că ai nevoie de atingere, ai nevoie de contact fizic.”, a declarat Kitty Cepraga, pentru OK Magazine.

Kitty Cepraga [Sursa foto: Facebook]