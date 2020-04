Presedintele României, Klaus Iohannis, a susținut, marți, de la ora 18.00, o declarație de presă la Palatul Cotroceni. Este pentru prima dată, de la începutul epidemiei de coronavirus în Romania, când în sală a fost permis și accesul presei.

Declarațiile președintelui:

Din motive de siguranta am avut mai degraba declaratii de presa. Dupa o luna si jumatate putem să tragem mai multe concluzii statistice. Remarc ca in aceasta epidemie, autoritatile au obtinut rezultate notabile. Romanii au dovedit ca au simt civic, echilibru.

Societatea romaneasca a dovedit maturitate. Se discuta foarte mut despre masurile de relaxare. Vom ajunge şi acolo. Am mentionat că după 15 mai, anumite restrictii vor fi reduse. Trebuie sa fim atenti. Nu am atins maximul in Romania. O relaxare greşită poată să distrugă toate rezultatele oţinute până acum.

Pana acum, avem rezultate foarte bune. Nu ar fi pacat sa dam cu piciorul la aceste rezultate obtinute greu? Sunt constient ca oamenilor le-a fost greu sa isi reduca viata. Medicilor și personalului medical le-a fost extrem de greu. Dar repet, pericolul nu a trecut.

Este nevoie in continuare de maxima atentie. Faptul ca in 15 mai relaxam masurile, nu inseamna ca revenim la viata normala pe care am avut-o inainte de pandemie. 15 mai nu inseamna o revenire brusca la viata pe care am avut-o.

Expertii ne spun ca nici nu stim cand vom reveni la aceasta viata de dinainte de pandemie. Vor rămâne foarte multe restricţii în vigoare, nu ne vom putea întâlni decât câte trei, Nu vom putea foarte mult timp sa iesim la restaurant sau la mall. Nu vom putea sa parasim localitatea, doar cu un motiv foarte serios.

Nu putem sa riscam sa avem un numar extrem de mare de persoane adunate la un loc. La intrarea în unităţi cineva va măsura temperatura. Iată câte restricţii vom avea.

Marile festivaluri nu vor avea loc în acest an, nu putem risca să avem un număr mare de persoane adunate într-un loc. Multi isi doresc sa se reia competitiile sportive. Exista o mare probabilitate ca, daca se vor relua, sa se tina fara spectatori.

Masurile vor fi graduale. Măsurile se vor relaxa treptat. Întotdeauna cu ochii pe statistica. daca dupa o masura creste iar nuarul de bolnavi, masura se ia inapoi. E nevoie de atentie, echilibru si un comportament responsabil.

Din cauza epidemiei, avem probleme economice mari”, a declarat Iohannis.