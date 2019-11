"Sunt perspectivele unei prezențe mai mari decât în primul tur, ceea ce ar fi un record care pe noi ne bucură și mai mult", a declarat Iohannis, potrivit stiripesurse.ro.

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat duminică, după ce a votat la turul al doilea al alegerilor prezidenţiale,că a votat pentru o Românie modernă, europeană, normală, invitându-i pe toţi românii să vină la vot. ”Astăzi este ziua campionilor cu ştampila ”votat” în mână”, a argumentat prezidenţiabilul PNL.

”O zi foarte, foarte importantă astăzi. Eu personal am votat pentru o Românie modernă, o Românie europeană, o Românie normală şi vă invit pe toţi dragi români să veniţi la vot. Astăzi este o zi extrem de importantă, votăm pentru viitorul României, pentru direcţia în care va merge România mai departe. Astăzi este ziua campionilor cu ştampila ”votat” în mână. Dragi români, fiţi toţi campionii astăzi!”, a spus preşedintele.

Întrebat dacă are emoţii, Iohannis a declarat: ”Sigur că am emoţii şi am aşteptări. Am aşteptarea să vină foarte mulţi români la vot şi evident cu ceva emoţie aşteptăm deseară rezultatul”. La plecarea de la secţia de votare, răspunzând unei întrebări similare, a replicat: ”Emoţii pozitive”.

Solicitat să precizeze dacă au fost incidente la vot, Klaus Iohannis a afirmat: ”Nu cred, din informaţiile pe care le am până acum, totul este foarte bine organizat şi cred că lucrurile vor decurge normal. Repet, important este să se meargă la vot”.