Iohannis a mai avertizat că nimeni dintre cei care au făcut nereguli nu trebuie să stea liniştit crezând că va scăpa de braţul legii.

”Trăim o perioadă dificilă, care va marca la scară istorică nu doar România, ci şi întreaga omenire. După ce vom depăşi această criză, va trebui să separăm clar ce este bine şi ce funcţionează de ceea ce nu este în regulă şi nu funcţionează. Această etapă critică ne-a pus în faţa oglinzii a decenii de guvernare a României conform mentalităţii „lasă, merge şi aşa, rezolvăm data viitoare, să facă alţii”. Astăzi vedem clar efectele dezastruoase ale acestui mod toxic de a gândi şi a acţiona, care ne-a ţinut în loc zeci de ani. Oamenii politici sunt primii care vor trebui să se schimbe şi să înţeleagă că aşa nu se mai poate. Schimbarea va fi însă imposibilă, din păcate, în cazul acelor politicieni care, chiar şi în aceste zile dramatice, se gândesc doar la beneficiile lor electorale şi, după ce au distrus în ultimii ani bugetul României, fac acum propuneri care nu doar că sunt greşite, dar pur şi simplu împovărează excesiv o ţară pe care au lăsat-o şi expusă, şi vulnerabilă. Nu putem periclita viitorul României pentru că o majoritate parlamentară lipsită de orice legitimitate votează astăzi populist măsuri care nu au nicio susţinere economică. Este complet imoral să punem pe umerii generaţiei tinere factura de mâine a unor măsuri aberante promovate de nişte iresponsabili”, a declarat preşedintele.

Iohannis a amintit că a făcut un apel insistent încă de la începutul crizei generate de epidemie către toţi politicienii să abandoneze discursul demagogic şi să nu încerce să câştige capital electoral din suferinţa oamenilor.

”Este inacceptabil şi revoltător să îi vedem dând lecţii astăzi pe cei care au lăsat spitalele fără resurse, care au gonit oameni competenţi din ţară, care au distrus sistematic întregi sisteme de servicii publice. Cum poate fi caracterizat un lider politic care pune sub semnul întrebării necesitatea stării de urgenţă sau care condiţionează votul în Parlament - absolut obligatoriu de altfel pentru ca decretul să producă efecte - condiţionează votul de adoptarea unor măsuri imposibil de implementat?”, a întrebat Klaus Iohannis, referindu-se la votul dat în Parlament pentru încuviinţarea stării de urgenţă, parlamentarii impunând condiţii şi obligativităţi pentru Guvern atât pe perioada stării de urgenţă, cât şi după expirarea acesteia.

Preşedintele a precizat că politicienii pot ajuta cu sfaturi şi idei dar nu pot instiga la nerespectarea măsurilor menite să protejeze sănătatea şi viaţa cetăţenilor!

”Orice gest şi atitudine contrară recomandărilor specialiştilor reprezintă o inconştienţă care poate avea consecinţe tragice! Cetăţenii înţeleg şi sunt convins că, indiferent de opţiunile lor politice, răsuflă uşuraţi că România nu este guvernată astăzi, în context de criză profundă, de o coaliţie care avea drept prioritate furtul din bani publici şi fuga de răspundere. Criza actuală este gestionată de un guvern care ţine cont de sfaturile specialiştilor, care lasă pe profesionişti să îşi facă meseria şi urmează îndeaproape recomandările lor”, a susţinut Klaus Iohannis.

Conform preşedintelui, există multe autorităţi locale conduse de oameni destoinici, indiferent de partidul politic din care provin.

”Sunt oameni de bună credinţă, care au lăsat deoparte interesul partizan, oameni care colaborează deschis cu societatea civilă, cu mediul economic, pentru a găsi cele mai bune soluţii la nivelul comunităţilor în care trăiesc. Dar, din păcate, avem şi exemple negative. Am însă încredere că autorităţile competente vor rămâne vigilente şi vor analiza fiecare sesizare şi fiecare neregulă. Nimeni dintre cei care, în această perioadă dificilă, au făcut nereguli nu trebuie să stea liniştit, crezând că va scăpa de braţul legii”, a avertizat Iohannis.

El a precizat că această criză ne-a dat lecţii dureroase, care trebuie însuşite, despre nevoia de a întări statul, despre nevoia stringentă de a restructura serviciile publice pentru a elimina clientelismul şi de a susţine zonele care alcătuiesc fundamentul unui stat funcţional, aflat realmente în slujba cetăţeanului.

”Pentru a putea progresa şi a recupera din pagubele grave produse de epidemie, resetarea României este acum mai necesară şi mai urgentă decât oricând. Sistemul sanitar este primul, dar nu este singurul care are nevoie de o reaşezare profundă. Vedem acum cât de multe lipsuri a fost necesar să fie acoperite într-un timp extrem de scurt. Doar printr-un efort susţinut şi mobilizare maximă am reuşit să ne adaptăm rapid şi să luăm toate măsurile pentru ca această epidemie să fie ţinută sub control. Altfel, numărul victimelor în România ar fi fost astăzi mult mai mare. Vă asigur că acest efort de corectare a erorilor rămase din vechile guvernări va continua chiar mai accelerat după ce depăşim aceste momente de criză, pentru că este esenţial ca România să devină o ţară care le asigură cetăţenilor săi toate condiţiile pentru o viaţă decentă şi sigură”, a subliniat Klaus Iohannis.

El le-a mulţumit ”tuturor românilor care în aceste zile respectă regulile, fac sacrificii personale şi, astfel, se protejează pe ei şi îi protejează şi pe ceilalţi”, subliniiind că, în funcţie de cât sunt aceştia de mulţu, cu atât creşte puterea de a limita şi de a depăşi epidemia..

”Suntem în prag de sărbători pascale, pe care anul acesta le vom petrece în condiţii atipice, cei mai mulţi dintre noi departe de cei dragi. Haideţi să facem împreună acest efort, pentru ca să putem fi din nou, cât mai repede, aproape de părinţii, copiii şi bunicii noştri! Vă mulţumesc şi vă urez multă sănătate tuturor!”, a încheiat preşedintele.