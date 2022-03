Klaus Iohannis, decizia momentului, după atacurile intensificate ale rușilor! „Nu putem accepta ca harta Europei să fie redesenată!” Vrea să întărească apărarea României

In articol:

Președintele țării a susținut un discurs astăzi la finalul ședinței CSAT, convocată pentru a doua oară în ultima săptămână. Klaus Iohannis spune că Vladimir Putin a reușit să unească toate forțele democratice din Europan, care sunt alături de Ucraina în aceste momente grele de război.

Șeful statului, în continuare, condamnă decizia liderului de la Kremlin de a ataca Ucraina și ia măsuri pentru a-i ajuta pe cei care au fugit din țara natală ca să scape de conflictul militar. Drept urmare, acesta a anunțat că la nivelul României s-a înființat un hub internațional care va colecta și transporta donațiile pentru refugiații ucraineni.

„Nu putem accepta ca harta Europei sa fie redesenata. Un lucru este evident. Indiferent de luptele duse, exista deja un castigator: poporul ucrainean. Eroismul si curajul lor inspira si obliga. Agresiunea rusa a generat o reactie de unitate fara precedent a intregii lumi democratice. creat Impreuna suntem mai puternici. Putem sa gasim solutii chiar si in cele mai negre momente. Alianta Romaniei cu NATO reprezinta cel mai mare castig al nostru din ultimii 30 de ani. Țara nostră a fost implicată substanțial și rămâne în toate deciziile care s-au luat în ultiemele zile si actioneaza permanent pentru a oferi sprijin Ucrainei.

Astazi am decis in CSAT o serie de masuri după cum urmează: am decis să intensifica la nivel bilateral si aliat demersurile pentru consolidarea semnificativa a posturii de intarire si descurajare pe flancul estic in perioada imediat urmatoare, prin dislocarea de forte aliate si prin constituirea accelerata a grupului de lupta din Romania.

In contextul general, produs de efectul de securitate generala, este necesara sustinerea pe diverse dimensiuni a Republicii Moldova, care se confrunta cu un val crescut de refugiati si posibil si cu alte dificultati. In acest sens, in sedinta CSAT, am decis o serie de masuri de sprijin.

Citeste si: Unde ne adăpostim în caz de război? Lista completă a tuturor buncărelor din România..- bzi.ro

In ceea ce priveste contributia Romania la efortul comunitatii internationale de sprijinire a Ucrainei, am decis, astazi, infiintarea pe teritoriul tarii noastre a unei facilitati logistice, un așa numit hub, un centru, care sa permita colectarea si transportul donatiilor internationale in domeniul ajutorului umanitar catre Ucraina si catre ucrainieni. Totodată, am hotarat intensificarea masurilor pentru a ajuta refugiatii din ucraina si a gestiona un flux masiv de persoane care intra pe teritoriul tarii noastre”, spune Klaus Iohannis.

România își va intensifica apărarea și va aloca mai mulți bani în acest sens

De asemenea, România va aloca mai mulți bani pentru apărare, în contextul în care securitatea europeană este destabilizată de războiul dintre Rusia și Ucraina. Totodată, șeful statului spune că vrea ca țara noastră să devină independentă energetic.

„Dincolo de deciziile concrete luate astazi, consider ca din punct de vedere strategic sunt necesare noi actiuni consolidate ale Romaniei pe cel putin 2 dimensiuni. Am definit astazi doua obiective strategice.

In primul rand, este nevoie de cresterea capacitatii de aparare a statului roman, in acest sens, consider ca se impune creșterea procentului din PIB alocat cheltuielilor de aparare de la 2%, cat este acum, la 2,5%.

In al doilea rand, se impune realizarea independentei energetice a Romaniei in principal, prin dezvoltarea energiilor regenerabile si nucleare civile. Pentru indeplinirea acestor obiective strategice, vor fi necesare decizii politice si trebuie puse in aplicare planuri de actiune concreta la nivelul institutiilor competente”, a mai declarat președintele României.