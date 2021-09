Klaus Iohannis, fotografiat alături de Sorinel Puștiu! Reacția președintelelui după ce manelistul i-a spus titlul următoarei sale piese

In articol:

Fotografia momentului! Sorinel Puștiu se află în aceste momente în Stateel Unite ale Americii, alături de familie, acolo unde a aprut parte de o întâlnire neașteptată. Manelistul l-a întâlnit pe Klaus Iohannis, alături de care făcut o fotografie.

Celebrul manelist a distribuit fotografia pe pagina lui de Facebook, acolo unde a stârnit mii de aprecieri și comentarii.

Sorinel Puștiu a dezvăluit că i-a cerut părerea președintelui Românie în legătură cu titlul viitoarei lui piese, la care Klaus Iohannis a răspuns cu un zâmbet.

„La ziua tatălui meu, îi ceream părerea lui Mr. President Klaus Iohannis despre noua melodie ”Dacă simțeați că sunt fraier, m-ați fi aruncat în aer”, iar el mi-a răspuns cu un zâmbet … voi ce spuneți de ideea melodiei?”, este mesajul scris de Sorinel Puștiu pe pagina lui de Facebook.

Internauții au reacționat imediat în secțiunea de comentarii, printre care s-a aflat și Liviu Puștiu. „La mulți ani pentru nea Gică să-i dea Dumnezeu sănătate și fericire! Vă îmbrățișez cu drag pe toți din poză în afară de domnul președinte. Pe domn președinte să-l Îmbrățișeze mămica lui din Germania”, a fost comentariul manelistului.

Sorinel Puștiu, despre ultima conversație cu regretatul Petrică Cercel

Întreaga țară a fost șocată după anunțul că Petriă Cercel s-a stins din viață, după ce s-a internat într-un spital din Capitală. Celebrul manelist s-a infectat cu noul coornavirus, iar starea lui de sănătate s-a agravat tot mai mult.

Sorinel Puștiu a dezvăluit pentru un post de televiziune că este șocat de această veste. Ultima dată, cei doi au vorbit în urmă cu mai bine de o lună de zile.

„Ultima oară am vorbit acum o lună de zile, acum două zile am vorbit cu copiii. Starea lui de sănătate nu era bună. Am crezut că poate, poate dă Dumnezeu și o să fie bine”, a adăgat Sorinel Puștiu, pentru un post de televiziune.

Sorinel Puștiu, dezvăluiri cutremurătoare despre ultima conversație cu Petrică Cercel [Sursa foto: Facebook]