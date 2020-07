In articol:

Klaus Iohannis, ipostaza în care a fost surprins la summitul european. Şefii de state şi de guverne ale ţărilor membre Uniunii Europene au căzut de acord, marţi dimineaţă, asupra planului prin care sunt împrumutaţi 750 de miliarde de euro ca răspuns la pandemia care a ucis 135.000 de oameni în Blocul Comunitar şi a afectat economia pe continent. Președintele Klaus Iohannis a fost prezent la summitul UE alături de ceilalți demnitari europeni.

Președintele României a ieșit în evidență printre ceilalți lideri deoarece nu purta mască de protecție, în contextul în care șeful statului se afla într-un spațiu închis și a stat de vorbă cu ceilalți lideri politici.

Potrivit fotografiilor postate pe site-ul Consiliului European, Klaus Iohannis poate fi observat în timp ce poartă discuții alături de omologii săi, precum Emmanuel Macron, președintele Franței, și cancelarul Austriei, Sebastian Kurz. În toate imaginile, președintele României poate fi observat fără mască de protecție cu care ne-a obișnuit să iasă atunci când face declarații.

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat marţi dimineaţă, după ce liderii UE au ajuns la un acord pe tema pachetului de relansare economică post-coronavirus, că România a obţinut fonduri în valoare de 79,9 miliarde de euro.

”Tocmai s-a încheiat Consiliul European şi am ajuns la un acord. Am ajuns la un acord foarte important pentru Europa, un acord extrem de important pentru România. Iată că, după discuţii foarte complicate, după negocieri foarte complicate, după patru zile şi patru nopţi de negociere, am obţinut pentru România o sumă impresionantă – 79,9 miliarde de euro – pentru proiectele europene, negocieri care ne permit acum să trecem la etapa următoare”, a anunţat șeful statului, potrivit News.ro.

Suma va fi folosită pentru a reface infrastructura în România, pentru a construi spitale, şcoli, pentru a moderniza marile sisteme publice, iar o parte semnificativă din aceşti bani vor fi folosiţi pentru relansare, pentru revigorare economică. (Citeste si: Klaus Iohannis, anunţ important pentru români)