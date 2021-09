Klaus Iohannis, mesaj de comemorare la 20 de ani de la atacurile teroriste de la World Trade Center

In articol:

Sâmbătă, 11 septembrie 2021, Statele Unite ale Americii comemorează 20 de ani de la atentatele teroriste de la World Trade Center. Cu acest prilej, președintele Klaus Iohannis a transmis un mesaj de solidaritate pe contul de Twitter.

Președintele Klaus Iohannis a transmis că România este solidară cu suferința americanilor și cataloghează atentatele teroriste din 11 septembrie 2011 drept „un act odios de ură”.

Citeste si: 20 de ani de la atentatele teroriste din 11 septembrie 2001. Cum comemorează SUA tragedia de la World Trade Center

„La 20 de ani de la 11 septembrie, gândurile noastre se îndreaptă spre familiile victimelor, supraviețuitori, salvatori și spre toți cei ale căror vieți au fost afectate de acel act odios de ură. În această zi de comemorare, suntem solidari cu poporul american și reafirmăm hotărârea noastră de a combate terorismul”, a scris președintele Klaus Iohannis pe Twitter.

20 years after #September11, our thoughts go to the families of the victims, survivors, rescuers & all those whose lives were impacted by that heinous act of hate.