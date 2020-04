In articol:

Klaus Iohannis a transmis un mesaj pentru toti romanii, inainte de Paste. Presedintele Romaniei a facut apel la toti locuitorii, spunandu-le sa ramana acasa pentru a se proteja si pentru a-i proteja pe cei dragi.

"Ne confruntam cu o amenintare globala care a schimbat brusc si radical existenta noastra. Nimeni, nicăieri în lume nu a fost cu adevărat pregătit pentru a face faţă cu bine magnitudinii şi vitezei cu care se propagă epidemia. Dar, in acelasi timp, niciodata in trecut omenirea nu a fost mai solidara si mai pregatita sa iasa invingatoare dintr-o provocare teribila cum este aceasta. Să privim cu multă speranţă şi încredere către un viitor destul de apropiat în care ceea ce trăm astăzi cu totii nu va fi decât o pagină de istorie dureroasă care a schimbat pentru totdeauna umanitatea in bine. În prezent, numărul deceselor şi îmbolnăvirilor este în creştere la nivel global, iar Romania are inca in fata un val epiddemiologic careia trebuie sa ii reziste. Să nu uităm că în spatele statisticilor se află întotdeauna oameni, cu familiile lor, cu problemele şi cu dramele lor. Solicit autorităţilor să nu slăbească vigilenţa. Raman in vigoare absolut toate restrictiile! Nu ne jucam cu viata romanilor! Orice incalcare a regulilor reprezinta un risc major. Romania nu se afla in etapa de transmitere comunitara extinsa, atat datorita efortului autoritatilor, cat si datorita respectarii distantarii sociale. Am facut deja foarte multe cu totii pentru a evita un scenariu catastrofal! Haideti sa nu irosim acest efort!

Invierea Domnului este sarbatoarea care reprezinta prilejul mult asteptat de a petrece cateva zile in mijlocul familiei. Instinctul nostru, absolut natural si uman, este sa ne arata iubirea fata de cei dragi fiind impreuna cu ei, dar acum ar fi cel mai rau lucru pe care l-am putea face. Parintii si bunicii nostri se simt mai singuri ca niciodata in aceste zile, pentru ca nu ne mai au aproape fizic. Dar cred ca noi avem puterea si stiinta sa ii facem sa ne simta aproape de sufletul lor. A sta departe de cei la care tinem ne creeaza un sentiment de neputinta, de deznadejde. Dar in aceste clipe trebuie sa acceptam ca este singura atitudine rationala care ne protejeaza atat pe noi, cat si pe cei pe care ii iubim. Va rog sa faceti acest sacrificiu acum pentru a putea fi impreuna, sanatosi, mai tarziu. Oricat de dificil ne-ar fi acum, am increderea ca vom deveni mai puternici dupa aceasta grea incercare.

Iar motivul pentru care sunt optimist sunteti voi, dragi romani! Respectarea unor restricţii dureroase, creativitatea celor care aţi găsit soluţii să vă continuaţi, chiar şi parţial, proiectele, solidaritatea şi munca voluntară a celor care sprijiniţi spitalele şi îi ajutaţi pe cei care nu se pot descurca singuri în această perioadă sunt tot atâtea confirmări că voi sunteţi ce are mai de preţ România. O societate care pune viaţa mai presus de orice este o societate care are o solidă temelie morală pe care să îşi ridice un viitor mai bun. Pentru a putea face însă asta cât mai repede trebuie sa ramanem cu totii sanatosi si in siguranta. Stati acasa de sarbatori, nu mergeti in vizite la prieteni si familie. Pastele e sarbatoarea biruintei vietii! Sa traim acest adevar in senul sau cel mai profund: salvand vietile celor dragi. Va urez sarbatori cu sanatate!", a spus Klaus Iohannis.