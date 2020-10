In articol:

Donald Trump a anunțat în decsurusl zilei de vineri că a fost infectat cu noul coronavirus. În aceeași situație se află și soția președintelui american, Melania Trump. În aceste moemnte, Donald Trump se află la Centrul Medical Militar Walter Reed.

Anunțuș că președintele a fost confirmat pozitiv cu noul coronavirus a luat prin surprindere poporul american, înc contextul în care se află în timpul alegerilor electorale. Președintele României Klaus Iohannis i-a transmis un mesaj de încurajare lui Donald Trump și soției sale pe Twitter. Șeful statului îi dorește omologului său american „o recuperare completă și rapidă”.

„Cele mai bune urări către președintele @realDonaldTrump și @FLOTUS Melania Trump pentru o recuperare completă și rapidă de la #COVID19”, este mesajul transmis de președintele Klaus Iohannis pe pagina sa de Twitter.

Citeste si: Coșmar la metrou. Bătaie între huligani și jandarmi. Călătorii au fugit disperați. VIDEO - evz.ro

My best wishes to President @realDonaldTrump and @FLOTUS Melania Trump for a full and swift recovery from #COVID19.