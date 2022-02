Kylie Jenner a născut al doilea copil! Cum a dat de gol sexul bebelușului

In articol:

Kylie Jenner este extrem de fericită. La doar 24 de ani, vedeta este mama a doi copii minunați. În momentul de față, famila Kardashian are un nou membru. Kylie Jenner a anunțat venirea pe lume celui de-al doilea copil al ei și al rapperului Travis Scott, ieri, într-o postare de pe rețele sociale.

Real emoționată, vedeta de reality-show a vrut să împartă cu fanii ei, din mediul online, acest eveniment important. Mai mult, în descrierea imaginii, Kylie Jenner a dat de gol sexul copilului și data la care s-a născut.

Kylie Jenner, a postat prima imagine cu bebelușul

Duminică seară, Kylie Jenner a postat prima fotografie cu bebelușul ei. Vedeta americană a facut anunțul venirii pe lume celui de-al doilea copil al ei ți al rapperului Travis Scott.

Pentru că este o prezență discretă, Kylie Jenner nu a vorbit cu lux de amănunte despre acest eveniment, ci a lăsat în descrierea postării, indicii despre sexul copilului și data la care s-a născut.

În fotografie apare sora mai mare, Stormi, cu piciorul bebelușului, iar în descriere, Kyilie Jenner a pus o inimioară albastră, semn că este băiat și a mai adăugat data de "2/2/22", ceea ce înseamnă că vedeta a născut miercuri.

De asemenea, în comentarii atât Travis Scott, cât și surorile Kardashian au pus aceeași inimioară albastră, fapt ce întârăște mai mult ideea că cel de-al doilea copil al lui Kilie Jenner este băiat.

Kylie Jenner este una dintre cele mai celebre personalități din televiziunea americană. De asemeanea, vedeta este femeie de afaceri, antreprenoare, model și personalitate social media.

Mezina clanului Kardashian este cunoscută pentru apariția în reality-show-ul „Keeping Up With The Kardashians” din anul 2007 și până în momentul actual. Totodată,

celebrul brand de cosmetice „Kylie Cosmetics” a clasat-o în topuri și i-a asigurat o averere frumușică de-a lungul acestor ani.

