În 2012, Sorin Movileanu, al doilea soț al Angelei Similea, a făcut dezvăluiri senzaționale despre cântăreață la Kanal D. Atunci, în exclusivitate pentru Kanal D, unde a apărut într-un amplu reportaj realizat în Belgia, țara lui de adopție, Movileanu a vorbit despre căsnicia cu Angela și despre faptul că solista l-a considerat mort decenii la rândul.

”Am cunoscut-o într-un turneu în care eram cu bandul lui Horia Moculescu, în octombrie 1971. Primul spectacol l-am avut la Câmpina, undea ea nu a venit, pentru că avea un microrecital la televiziune. Dar a venit la Braşov. După spectacol, băieţii au plecat cu iubitele, iar eu am rămas cu Angela, să vadă emisiunea pe care o înregistrase. Şi , după asta, am mers în cuşeta mea să jucăm cărţi. A fost un moment plăcut pentru amândoi acea seară”, a dezvăluit Movileanu."La divort, mi-a spus ca ma va tine la curent cu tot ce se va intampla important in viata baiatului nostru, Sorin, dar nu s-a tinut de cuvant. Este o femeie rea, egoista, care a fost influentata negativ de catre mama ei, Gherghina, un diavol de om. Banii au fost intotdeauna importanti pentru ea...Niciodata n-a contat cu cine era casatorita, ea si-a inselat toti barbatii", și-a continuat tirada al doilea soț al celebrei cântărețe.

"Angela Similea nu are nici un pic de Dumnezeu. Toti cei cu care s-a culcat erau casatoriti. S-a culcat si cu Piersic, si cu nasul nostru, Titus Munteanu, si cu Marcel Dragomir!", a încheiat supărat Sorin Movileanu, pentur Kanal D.

În prezent, Sorin Movileanu (73 de ani), un instrumentist de excepție, este stabilit în Belgia, țara lui de adopție din 1990. Al doilea soț al Angelei Similea merge des în vacanțe și călătorii, se vede cu prietenii și abia așteaptă să fie vizitat de rudele din România.