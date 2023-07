„L-am iubit foarte mult” Oana Zăvoranu aruncă bomba despre Pepe, la 12 ani de la divorț! A spus tot adevărul! Ce s-a întâmplat între ei, înainte să anunțe oficial despărțirea: "Veneam acasă la 6 dimineața"

In articol:

Pepe și Oana Zăvoranu au format unul dintre cele mai de interes și excentrice cupluri în urmă cu mai bine de un deceniu.

Cei doi au avut un parcurs tumultuos, în care s-au opus cu vehemență opiniilor familiilor din ambele părți, care susțineau că nu îi vor împreună. La fel de vehemenți au fost și ei în deciziile pe care le-au lut la momentul respectiv, când au hotărât să se căsătorească și să își trăiască viața în ciuda gurilor rele. După mai mulți ani în care s-au iubit nebunește, Oana Zăvoranu a decis să pună capăt relației lor, acesta reprezentând momentul care avea să declanșeze în România un scandal de proporții pe toate canalele de televiziune. Chiar dacă a trecut mult timp de atunci, oamenii încă găsesc un subiect de discuție relația dintre Oana și Pepe, neezitând să o întrebe chiar pe vedetă dacă mai are sentimente pentru artist sau dacă nu cumva îi simte dorul.

Pentru că a primit o mulțime de întrebări legate de acest subiect de-a lungul timpului, chiar și în prezent, Oana Zăvoranu a decis să lămurească odată pentru totdeauna cum stau lucrurile.

Vedeta a mărturisit că nu mai poate tolera ca cineva să-i pună întrebări legate de fosta sa relație, pentru că este un subiect închis de foarte mult timp din toate punctele de vedere.

Oana Zăvoranu a dat cărțile pe față despre relația cu Pepe, la 12 ani de la divorț

Oana Zăvoranu a menționat că între ea și Pepe a fost o foarte mare iubire și că s-au căsătorit doar bazându-se pe sentimentele pe care le aveau, foarte puternice la vremea respectivă, însă că iubirea pentru Pepe, în cazul său, a dispărut cu multe luni înainte să divorțeze oficial.

În acest context, nu poate înțelege de ce oamenii încă îi mai adresează întrebări legate de cântăreț, având în vedere că ea este cea care a pus capăt relației.

„L-am iubit foarte mult, atât cât l-am iubit, eu n-am să fiu nesimțită ca el să spun că a fost cea mai mare greșeală a vieții mele. El poate să spună, pentru că el, săracul, nu este fericit. A fost frumos cât a fost, dar s-a terminat, și din momentul în care s-a terminat și știți că s-a terminat pentru că nu l-am mai iubit, este mai mult decât aberant, stresant și inoportun să mă mai întrebați dacă îl iubesc pe Pepe.(...) Nu îl mai iubesc pe Pepe, nu mi-este dor de el, nu mă interesează ce face, îi doresc fericire, tot binele din lume. Am reușit să vă elucidez acest aspect care vă întunecă și nu vă lăsa să dormiți?(...) Eu am spus ce am avut de spus, vă blochez, pentru că mi se pare aberant. Omul are o familie, să-i trăiască, un copil sau mai mulți copii, e caz închis. Putem în această seară să închidem pentru totdeauna acest subiect?”, a declarat Oana Zăvoranu, în timpul unui live pe rețelele de socializare.

Oana Zăvoranu a mărturisit că Pepe a refuzat să ia în considerare varianta divorțului, pentru că, în ciuda semnalelor evidente pe care i le dădea, cum că nu mai are sentimente pentru el, cântărețul a ezitat câteva luni bune să accepte situația.

„Nu l-am mai iubit pe Pepe, că de aceea am divorțat de el. Am fost răstignită aproape ca Iisus pe cruce pentru că nu l-am mai iubit pe Pepe și pentru că m-am îndrăgostit de altcineva, zici că eram singura femei de pe Mapamond care se îndrăgostea și a existat acel personaj de care m-am îndrăgostit. El nu înțelegea, eu de 6 luni veneam acasă la 6 dimineața și tot încercam să-i spun că între noi nu mai e ok, dormeam pe covor și la un moment dat am divorțat. Vă dați seama că nu îl mai iubeam de dinainte să fiu divorțată de el, așa că nu am cum să-l iubesc acum, după atâția ani, dar l-am iubit foarte mult. A fost o dragoste foarte frumoasă, ne-am căsătorit din dragoste, am stat din dragoste, a fost o poveste din aia, noi doi împotriva tuturor. Se poate, ca femeie, să nu-l mai iubești pe cel de acasă. Sunteți nebuni la cap? Cum se poate și ca bărbat să n-o mai iubești pe cea de acasă.”, a spus Oana Zăvoranu în live pe TikTok.

Oana Zăvoranu și Pepe, divorț cu mare scandal

Oana Zăvoranu a reamintit tuturor faptul că divorțul de Pepe a fost unul de amploare, și nu într-un sens pozitiv. Vedeta consideră că artistul a recurs la anumite gesturi total deplasate și în contradictoriu cu tot ce ei trăiseră până în acel moment, cum ar fi să danseze cu mama sa, Mărioara Zăvoranu, în timpul unui emisiuni TV, din cauza faptului că era mult pre rănit sentimental în urma divorțului.

Oana Zăvoranu a mai menționat că acela a fost și momentul în care a decis să apeleze la vrăjitoare, pentru a afla ce se întâmplă în viața sa, după ce a văzut că fostul său soț și mama sa, care înainte de despărțire erau dușmani, au devenit peste noapte prieteni.

„Când cea sau cel de acasă nu înțelege, se intră într-o stare penibilă și se ajunge de cele mai multe ori la divorț, urât sau frumos. El a vrut să fie urât, pentru că probabil că el mă iubea foarte mult la momentul la care am divorțat și a considerat că se răzbună pe mine și a făcut-o. Erau alte vremuri în TV atunci. Acum, în 2023 nu s-ar mai fi putut face circul pe care l-a făcut el atunci, că s-a dus pe la toate televiziunile, de ziceai că a omorât pe cineva. Eram a nu știu câta femeie care se despărțea de soț, dar eram urâtă de toată populația României pentru că el cânta frumos și plângeau toate femeile și mă urau toți bărbații. E foarte simplu. La momentul ăla, să zicem, am fost înțeleasă greșit, erau și problemele cu mama.

El a fost foarte șiret și parșiv și a acaparat-o pe mama în acest scandal. Mama fiind inimă slabă, i-a cântat și a dansat cu ea într-o emisiune și atunci am înnebunit, pentru că după ce mama ne făcuse 5-7 ani viața un calvar și era împotriva lui, cum era și mama lui, mi s-a părut aberant ca mama să se coalizeze cu el și el să aibă tupeul la o emisiune pe care o găsiți pe YouTube, și ăla a fost momentul în care am început să merg la vrăjitoare, pentru că am zis ceva îmi scapă, nu se poate 5 ani sau 7 ani mama mi-a făcut viața un calvar că nu mă vedea lângă el și acum mă despart și devin prieteni și mamei îi pare rău că nu mai e ginerele ei.

Ceva nu se pupa și a jucat murdar și urât și se și putea la vremea respectivă, în 2010 se putea mult în televiziune, se putea foarte mult. Acum nu se mai poate atât de mult. Acum, dacă s-ar despărți, doamne ferește, de vreuna din soțiile lui, nu l-ar mai băga nimeni în seamă. Deci, sper din tot sufletul că în această seară v-am lămurit că nu mi-este dor de Pepe, nu-l mai iubesc pe Pepe, nu îl visez pe Pepe. Îi doresc toate cele bune și să fie la el acolo împreună cu soția, cu copilul sau cu soțiile sau cu ce se simte el cel mai bine și am terminat pentru totdeauna acest subiect.”, a mai declarat Oana Zăvoranu.