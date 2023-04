„L-am pierdut” Brigitte Pastramă nu a mai putut să ascundă adevărul. S-a mutat în Dubai pentru a-și salva fiica de 15 ani. Ce s-a întâmplat cu băiatul ei a dărâmat-o

In articol:

Brigitte Pastramă a vorbit recent despre motivul real pentru care a decis să se mute peste hotare, mai precis în Dubai. În vârstă de 46 de ani, bruneta a considerat că această este cea mai bună decizie, chiar pentru fiica ei, Sara, care în prezent are vârsta de 15 ani.

Soția lui Florin Pastramă a explicat că vrea ca fata ei adolescentă să se dezvolte într-un alt mediu, fiind de părere că Dubai este cea mai bună alegere, mai ales că în România influența modei occidentale începe să fie din ce în ce mai mare, ceea ce nu îi place deloc.

De asemenea, nici anturajul Sarei din România nu este pe placul vedetei, Brigitte spunând că vrea să o ”salveze” pe fata ei, să se dezvolte frumos și armonios, dorindu-și să nu facă o greșeală și în privința creșterii adolescentei, așa cum s-a întâmplat cu fiul ei, Robert, care acum are 22 de ani.

„Am ales să fac acest pas, de a trăi într-o altă ţară şi într-un alt mediu, dintr-un singur motiv. E legat de salvarea fiicei mele de anturajul acesta din România, care mie nu-mi place deloc. Influenţa modei occidentale e din ce în ce mai mare şi nu vreau ca fiica mea să se afunde într-o poveste din care mai apoi să nu mai poată ieşi! Îmi ajunge că l-am pierdut definitiv pe fiul meu mai mare! Nu vreau să repet povestea şi cu Sara!(...) Atunci când am fost măritată cu Ilie Năstase nu am ştiut să fiu atentă la ceea ce se întâmpla cu Robert. Or, el a devenit băiatul lui Ilie Năstase. Vitreg, dar băiatul lui! Şi a existat o influenţă asupra lui foarte mare. Ştiţi foarte bine şi scandalurile dintre noi, aşa că nu are sens să revin asupra lor. Ceea ce ştiu acum e că nu trebuie să repet în cazul Sarei greşeala pe care am făcut-o cu Robert”

Brigitte Pastramă este de părere că există mai multe avantaje în Dubai

, a declarat Brigitte Pastramă, pentru Playtech.ro

De asemenea, Brigitte Pastramă a precizat că a identificat mai multe avantaje pe care le are Dubaiul, în privința obiceiurilor de viață, lucruri care o pot ajuta pe fiica ei să se dezvolte frumos și să devină un om bun în viitor.

“Sara a intrat deja într-un anume mod de a trăi. Unghii lungi, gene false, tot felul de prieteni care de fapt numai prieteni nu-ţi sunt. Iar de pe telefon cu greu o mai scot. Iar Dubaiul mi se pare varianta ideală pentru o schimbare. Pe de o parte, fiindcă aici îţi este permis să te îmbraci ca un occidental, dar fără a epata. Nu droguri, nu consum de alcool, nu unghii lungi, nu gene fistichii. Îmi aminteşte un pic de atmosfera din anii mei de liceu, petrecuți la Timişoara, când riscai o pedeapsă zdravană doar dacă îndrăzneai să vii la şcoală cu ciorapi de culoarea piciorului, ca să nu mai vorbesc de alte lucruri!”, a mai spus Brigitte, pentru aceeași sursă.

Totodată, Brigitte Pastramă a mai precizat că abia în septembrie își va duce fiica în Dubai și a găsit deja o variantă pentru a o avea sub supraveghere pe adolescentă, mai ales că bruneta nu poate renunța definitiv la România, având în vedere că are afaceri în țară.

“În septembrie o voi aduce pe Sara în Dubai şi vom stat cu rândul cu ei, şi eu, şi Florin. Pe parcurs vor veni şi celelalte două surori ale mele, aşa că într-un fel familia va fi reunită. Sunt sigură că am ales o cale bună pentru Sara, care va putea astfel să devină un om de nădejde cândva!”, a mai precizat Brigitte.

Brigitte Pastramă [Sursa foto: Instagram]