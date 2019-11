Mihaela Runceanu, considerată o mare voce a muzicii ușoare românești, a murit la doar 34 de ani, pe 1 noiembrie 1989, fiind ucisă in garsoniera ei de Daniel Cosmin Ștefănescu, o cunoștință ocazională a artistei. Criminalul a fost condamnat la 21 de ani de închisoare și a fost eliberat pentru bună purtare în 2006, în prezent Daniel Ștefănescu fiind stabilit în Anglia, unde este angajat în domeniul construcțiilor.

Citeste si: Ucigaşul Mihaelei Runceanu s-a întors în garsoniera în care a omorât-o pe celebra cântăreaţă! Vezi imagini cu momentul în care Daniel Ştefănescu revine la locul crimei FOTO

Dacă ucigașul Mihaelei Runceanu nu are mustrări de conștiință, părinții regretatei cântărețe sunt încă devastați de pierderea suferită. An de an, familia Runceanu face pomeni la cimitir în amintirea fetei lor dragi, dar nu există săptămână fără ca fie tatăl, fie mama Mihaelei să nu treacă pe la locul de veci, să aprindă o lumânare sau să se reculeagă.

De altfel, mormântul Mihaelei Runceanu este unul dintre cele mai vizitate din cimitirul buzoian Dumbrava. Mereu încărcat cu flori, locul de veci al artistei ucise este plin cu fotografii și cu mesaje emoționante, admiratorii Mihaelei adunându-se aici cu ocazia diverselor comemorări.