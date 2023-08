La 6 luni de la divorț, Mona vorbește despre Jitaru! Care erau principalele probleme în relația lor? ”Am fost ca o proprietate privată pe care a cumpărat-o” | EXCLUSIV

In articol:

La jumătate de an de când a divorțat, Mona dezvăluie detalii din culisele relației cu Jitaru. A vrut ca toată lumea să înțeleagă ce s-a întâmplat între ei, așa că ni s-a destăinuit, prin intermediul emisiunii „Online story”, moderată de Cornelia Ionescu și difuzată pe canalul de youtube WOWnews.

De ce au divorțat Mona și Jitaru?

Mona și Jitaru au fost împreună ceva timp, iar mai apoi s-au căsătorit. Nici căsătoria nu a durat prea mult, pentru că la câteva săptămâni au divorțat. Au fost multe discuții în mediul online despre motivele care i-au separat, însă, acum, Mona vine și dezvăluie noi detalii din culisele relației.

„Din cauza geloziei, între mine și Jitaru mereu erau discuții. Nu am mai vorbit cu el, el este într-o relație am văzut. Mă bucur că este bine, că este fericit. Cred că ne-am grăbit cu căsătoria, ne-am luat prin surprindere și pe noi. A fost un moment pe care l-am simțit. Dacă nu ne-am fi căsătorit, lucrurile ar fi fost altfel între noi. În momentul în care ne-am căsătorit, Jitaru a devenit mai gelos, mai posesiv, am fost ca o proprietate privată pe care a cumpărat-o.” , a mărturisit Mona.

Citeste si: Urechi infundate: cauze si tratament

Citeste si: Zeci de turiști de pe litoral au aflat, în câteva zile, că au cancer de piele- stirileprotv.ro

Mona este din nou o femeie singură

La scurt timp după ce a divorțat de Jitaru, Mona și-a găsit fericirea în brațele altcuiva.

Este vorba despre un bărbat misterios, a cărei identitate nu a dezvăluit-o niciodată. Nici relația cu el nu a rezistat, fiind în prezent o femeie singură. Mona ne-a spus cum stau lucrurile acum în viața ei sentimentală.

"De iubit, am iubit foarte mult la viața mea și nu doar o dată, dar în momentul de față sunt singură. Sunt singurică, e foarte bine, mulțumesc lui Dumnezeu și sper să fie la fel de acum încolo." , a declarat Mona, pentru WOWnews.

În trecut ne spunea și cum l-a cunoscut pe acest bărbat care îi aducea zâmbetul pe buze. Avea planuri mari cu el, însă nu a fost să fie.

Citeste si: „Am crezut că m-a lovit trenul, cum se spune. Nici acum nu îmi simt partea stângă a feței!” Laura Cosoi s-a accidentat în timpul vacanței cu autorulota! Vedeta a povestit tot evenimentul- kfetele.ro

Citeste si: EXCLUSIV- Incendiile din Tenerife 2023. Româncă stabilită pe insulă: ”Cred că e cel mai grav incendiu. A scăpat de sub control”- Zonele care au fost evacuate- stirilekanald.ro

Citeste si: Deea Maxer, reacție tranșantă după ce Dinu Maxer și Magdalena Chihaia au oficializat relația- radioimpuls.ro

"Această persoană a apărut fix când nu mă așteptam și mi-a dat viața peste cap. Ne-am cunoscut pe 23 decembrie, fix de ziua mea. M-ai făcut și să plâng. Mă bucur că a apărut în viața mea. De atunci suntem împreună, o lună și ceva. Iubitul meu este mai mare ca mine, are 42 de ani. Consider că pentru vârsta mea, este exact ceea ce am nevoie. La cum sunt eu, o fire mai matură, nu consider că pot să stau cu un bărbat mai mic ca mine. În momentul de față, am nevoie să învăț de la cineva. Uite că a venit și persoana respectivă. Tot pot să învăț de la el.”, a adăugat Mona.

Ai un pont WOW? Dacă deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!