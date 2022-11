La 73 de ani, Corina Chiriac este pusă pe schimbări radicale. Ce pasiune a și-a descoperit în ultima vreme? „Sunt la curent cu tot, urmăresc tot”

In articol:

Corina Chiriac, în vârstă de 73 de ani, nu ține cont de vârstă și se simte ca la 37. Celebra cântăreață a mărturisit că este determinată să facă unele schimbări atât în viață, cât și în casă.

Corina Chiriac, pusă pe schimbări radicale

Vedeta și-a descoperit o nouă pasiune.

La cei 73 de ani, Corina Chiriac are o energie fizică de invidiat. Vedeta are peste 5 decenii de activitate muzicală, însă nu se consideră o generație veche. Mai mult decât atât, vedeta a început să meargă la evenimente mondene pentru a ieși din monotonia vieții de zi cu zi.

Corina Chiriac a fost prezentă la un spectacol aniversar, al prietenei sale de-o viață, creatoarea de modă Eli Lăslean. Aceasta a mărturisit că intenționează să facă unele schimbări în apartamentul în care locuiește în momentul acesta întrucât, în ultima vreme, este pasionată de domeniul decorațiunilor interioare.

Citește și: Corina Chiriac, anunț surprinzător la vârsta de 73 de ani. Artista și-a îndeplinit cel mai mare vis: „A meritat”

„ Mă interesează fenomenul acesta al decorațiunilor interioare. Sunt la curent cu tot, urmăresc tot. Dar nu știu, totuși, dacă mai pot să mai schimb prin casă că, vorba aceea, nu scoți o mobilă florentină doar pentru că cum se poartă mobila gri, nu?!

Citeste si: „Nevastă-ta mai întreabă de mine?” Culiță Sterp, declarație scandaloasă la ieșirea din sala de judecată- kfetele.ro

Citeste si: Coșmarul prin care trece Corina Dănilă! A fost dată afară din casă din cauza datoriilor...Ce a ajuns să facă pentru a se întreţine- bzi.ro

Dacă ar fi după mine aș schimba odată la un an mobila. Dar zic și eu așa, dar nu cred că aș face asta! Dar, nu se știe!”, a declarat Corina Chiriac, pentru Click!.

La 73 de ani, Corina Chiriac este pusă pe schimbări radicale [Sursa foto: Facebook]

Corina Chiriac, hotărâtă să nu trăiască în monotonie

Corina Chiriac nu se simte în pielea unei persoane de 73 de ani. Artista este tentată de o schimbare majoră în viața ei, fiind deja obosită de monotonia activităților de zi cu zi.

Citește și: Corina Chiriac își sărbătorește ziua de naștere! Artista a împlinit 73 de ani: „Nu a știut nimeni asta”

„ Eu făcând o meserie în care am fost toată viața cu valiza în mână, pe drum, am fost într-o veșnică schimbare. Uite, inclusiv seara asta pot să o numesc o schimbare, mai ieși din monotonia asta, a vieții de zi cu zi. Te duci faci piață, mergi la cumpărături, plătești facturi, există o monotonie a activității administrative a apartamentului. Și atunci, opa, hai cu schimbarea, nu?!

Eu am hotărât că împlinesc 37 de ani! Am 73, dar am zis să fie pe dos! Când ajung la 40 mă întorc la 25. Lansez în curând o nouă carte, asta deja e o aniversare”, a mai adăugat Corina Chiriac pentru sursa citată.

La 73 de ani, Corina Chiriac este pusă pe schimbări radicale [Sursa foto: Facebook]