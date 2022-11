La aniversarea de 47 de ani, Dragoș Dolănescu a sărbătorit în Costa Rica: „Am petrecut românește, în familie”

In articol:

Dragoș Dolănescu, fiul cel mic al lui Ion Dolănescu, a împlinit vârsta de 47 de ani, în data de 19 Noiembrie. Acesta locuiește de mulți ani în Costa Rica și a decis să își petreacă ziua de naștere acolo, alături de familie.

La masa petrecerii, invitații au servit sarmale și mămăligă, ca acasă, în București. Bărbatul a primit o mulțime de cadouri, însă ce mai special a fost din partea surorii sale, Fofy.

Fiul cel mic al regretatului artist, Ion Dolănescu, a petrecut împreună cu cei doi băieți ai săi, care i-au adus zâmbetul de buze în această zi specială. Ștefania, pe numele său de alint Fify, i-a pregătit un tort cu frișcă, de casă, pe care l-a ornat cu bomboane colorate.

Dragoș Dolănescu a sărbătorit ziua de naștere în familie

La aniversarea de 47 de ani, Dragoș Dolănescu a petrecut în familie, cu sarmale și mămăligă, preparate de mama sa, Margarita Valenciano. Femeia a învățat să pregătească preparate tradiționale românești, când a venit să studieze medicina. Aceasta a locuit împreună cu Dragoș Dolănescu 11 ani în România.

La petrecere au fost prezenți cei doi fii ai săi, Ion și Darius, soția lui, dar și mama și sora sa.

„ Am petrecut românește, în familie, cu cei dragi. Ion și Darius m-au ajutat să suflu în tort. Mama mi-a făcut sarmale și mămăliguță, ca în România. Fify, sora mea a făcut tort. Băieții m-au ajutat să suflu în tort. Am râs, am glumit și am depănat amintiri”, a mărturisit Dragoș Dolănescu, pentru Revista VIVA!.

Dragoș Dolănescu și familia sa [Sursa foto: Facebook]

Dragoș Dolănescu nu a mai vizitat România din anul 2018

Fiul regretatului artist, Ion Dolănescu, vrea să vină în România. Acesta nu a mai fost în țară din anul 2018, atunci când a fost invitat la Palatul Cotroceni, de actualul președinte. Klaus Iohannis, l-a invitat pe bărbat la un eveniment cu românii din diaspora, cu care țara noastră se mândrește.

Citește și: Ultima dorință a lui Ion Dolănescu. Ce l-a rugat pe fiul lui, Dragoș, înainte să se stingă din viață: "Tata mereu mi-a spus"

Dragoș Dolănescu este pasionat de politică și în urmă cu 4 ani a fost deputat în țara mamei sale. În luna mai i-a expirat mandatul și s-a întors la meseria sa de bază. Acesta și-a redeschis cabinetul său de psihologie.

Dragoș Dolănescu [Sursa foto: Instagram]