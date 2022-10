La bloc, în România. A întins pe sârmă 50 de felii de pâine în fața ușii și toți vecinii s-au crucit. Când au aflat motivul au vrut să-ncerce și ei: “Se face la final de octombrie”

In articol:

Desprinse parcă din negura vremurilor, făcând parte de zeci de secole din viața satului, unele tradiții populare românești trăiesc și astăzi, în ciuda asaltului nivelator al civilizației contemporane. Dacă ați crede că tradițiile, obiceiurile și chiar superstițiile sunt întâlnite doar la sat, vă înșelați. Oamenii de la oraș, de la bloc, mai exact, încearcă să ducă mai departe obiceiurile, ca un mesaj de continuitate și stabilitate, demonstrând astfel, autenticitate lor.

Pâinea a avut dintotdeauna un loc de cinste în credință și există nenumărate superstiții asociate cu ea.

În această situație se află o familie din România, care a lăsat la uscat în fața blocului mai multe felii de pâine, iar un trecător nedumerit a imortalizat momentul și l-a postat pe un grup de Facebook. Fotografia a strârnit mii de reacții. O internaută i-a lămurit pe cei confuzi că este vorba despre o tradiția celor 50 de felii de pâine, care provine din partea Ardealului. „Se face la final de octombrie și e tradiție să iei 50 de felii de pâine”, a explicat tânăra.

Superstiția celor 50 de felii de pâine

Nu se știe dacă este o superstiție originară din România sau preluată din alte popoare străine, însă superstiția celor 50 de felii de pâine se respectă destul de des în partea Ardealului. Este o tradiție ce se practică la sfârșitul lunii Octombrie și a fost preluată și adaptată de mai mulți români, din toate colțurile țării.

După cum știm, românii sunt foarte inventivi și țin la tradiții și obiceiuri, însă, când nu au condițiile necesare, „își fac rai din ce au”. Așa s-a întâmplat și la o familie de la bloc care a dorit păstrarea tradiției celor 50 de felii de pâine. Membrii familiei au întins un uscător de rufe pe holul blocului și au așezat 50 de felii de pâine la uscat.

Tradiția promite un an viitor bogat, plin de roade și fericire, însă procesul tradiției este unul migălos și presupune doar un câștigător. Se usucă la aer natural 50 de felii de pâine până la sfârșitul lunii Octombrie. După uscarea lor naturală, se fărâmițează și se aruncă în fața casei. Tradiția spune că cel care are cei mai mulți porumbei în fața casei ca să mănânce firimiturile de pâine, va avea parte de un an viitor bogat și norocos.

Astfel, familia de la bloc s-a conformat și a trecut la treabă. După ce au întins feliile de pâine la uscat, au postat și o poză pe rețelele de socializare pentru a viraliza atât ideea, dar și tradiția. De asemenea, reacțiile nu au încetat să apară, unii amuzându-se de ideea ingenioasă, alții comentând negativ: „Că e obicei de la țară, ok, dar nu ai cum să le pui la uscat în scara blocului”, „cea mai amuzantă postare”, „aș ghici că cineva usucă pâinea pentru porumbei”, au fost câteva dintre comentariile lăsate de internauți la postare. Alte persoane s-au arătat deschise să încerce această tradiție, pentru a vedea cât de norocoși și bogați vor fi în anul ce urmează.