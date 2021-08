La ce concluzie au ajuns Antonia și Vincenzo Castellano în privința custodiei fetiței lor? Decizia luată de cei doi, la puțin timp după ce s-a pronunțat divorțul oficial: "Am stabilit să..."

In articol:

Antonia și Vincenzo Castellano s-au căsătorit în anul 2011, însă lucrurile nu au mers prea bine între ei și doi ani mai târziu și-au spus deja adio. De atunci, părinții Mayei s-au luptat ani la rând pentru custodia copilului, procesul fiind unul foarte complicat și care i-a adus bătăi de cap și lui Alex Velea, căci cei doi băieței pe care îi are cu

artista au fost mult timp trecuți în numele italianului.

Antonia, declarații despre decizia pe care a luat-o împreună cu fostul soț

După ce abia în 2019 procesul de divorț dintre Antonia și Vincenzo a fost finalizat pe hârtie, cei doi părinți au trebuit să ajungă și la un numitor comun de dragul fiicei lor și să-și împartă timpul petrecut cu aceasta.

Astfel, artista a declarat că Maya va veni mai des în România și va sta mai multă vreme aici, decât o făcea înainte, pentru că așa a convenit cu tatăl fetiței: "Chiar s-a încheiat divorțul, inclusiv în acte. Am stabilit să petreacă timp și la mine în România, cu noi. Lucruri absolut normale.", a povestit Antonia pentru Viva.ro.

Cât despre momentele importante din viața fiicei ei, pe care le-a ratat până acum, cântăreața a mărturisit că nu a lipsit de la nicio zi de naștere a micuței, cu excepția celei de anul trecut, când pandemia a împiedicat-o să ajungă în Italia. Antonia a dezvăluit că a suferit enorm atunci și a trecut prin clipe dificile: "Nu am lipsit de la nicio aniversare din viața ei, mai puțin de la cea de anul trecut, unde nu am putut ajunge din cauza unor complicații impuse de pandemie, și a fost unul dintre momentele extrem de grele, în care am suferit enorm. De regulă, își face ziua de naștere în Italia, așa că, și anul acesta, voi fi acolo alături de ea.", a mai adăugat solista.

Maya, alături de frații ei, Akim și Dominic[Sursa foto: Instagram]

Antonia, despre relația dintre Maya, Akim și Dominic

Chiar dacă nu au petrecut foarte mult timp împreună, Maya și frații ei au o relație foarte apropiată și profită de fiecare clipă atunci când se regăsesc.

Antonia a declarat că Akim și Dominic o iubesc foarte mult pe sora lor și sunt nerăbdători de fiecare dată când micuța vine în țară, pentru a se juca cât mai mult cu aceasta: "Sunt extrem de fericiți, o iubesc foarte mult, vor să se joace întruna cu ea, să petreacă timp împreună! Sunt îndrăgostiți de ea! Mă bucur foarte mult să îi văd atât de apropiați și că se iubesc așa de mult. Încă sunt prea mici să înțeleagă chiar tot. Au înțeles că Maya are alt tată, că acolo s-a născut, că acolo face și școala, și de aceea ea locuiește acolo.", a mai spus Antonia, într-un alt interviu acordat Viva.ro.