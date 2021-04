La ce echipe de fotbal a jucat N'Sendo Kololo, iubitul Roxana Buzoiu de la Puterea Dragostei

In articol:

N'Sendo Kololo și Roxana Buzoiu de la Puterea Dragostei formează cel mai nou cuplu din lumea mondenă.

La ce echipe de fotbal a jucat N'Sendo Kololo

Potrivit site-ului de specialitate transfermarkt.ro, N'Sendo Kololo a jucat la următoarele echipe: portar la Sportul Snagov, Metalul Resița, PFC Montana, Louh.-Cuiseaux, Botev-Plovdiv.

De asemenea, N’Sendo Kololo a intermediat mai multe transferuri în Liga 1, alături de Anamaria Prodan Reghecampf: Aymen Souda (Dunărea Călărași), Nasser Chamed (Gaz Metan Mediaș), Jules Iloki (Concordia Chiajna), Teddy Mezague (Dinamo București), Sacha Clémence (Dunărea Călărași), Daudet N’Dongala (CSM Poli Iași).

N'Sendo Kololo s-a născut pe 3 iulie 1990.

Roxana Buzoiu și N'Sendo Kololo, cel mai nou cuplu din lumea mondenă

Roxana și-a anunțat fanii despre noul ei iubit postând fotografii pe Instagram.

„Dumnezeu ne așează lucrurile cum crede el de cuviință că este mai bine pentru noi. Mie mi te-a scos în cale și sunt cea mai fericită pentru darul Lui”, a scris ea pe Instagram.

La ultima fotografie publicată alături de iubitul ei, Roxana a primit multe cmentarii legate de culoare pielii partenerului ei. Replica pentru toți care au făcut comentarii rasiste a venit imediat: "Sunt bucuroasă! Știi de ce? Pentru că eu mă uit la ei și râd, eu sunt un om frumos, fericit.

Ei frustrați. Din păcate frustrarea aceasta pleacă din interiorul lor, de neajuns, invidie, răutate, fericirea și iubirea pe care ei nu o au. Să-mi dea rău lumea că eu le voi da bine!", a răspuns Roxana Buzoiu de la Puterea Dragostei.

Cine este Roxana Buzoiu

Roxana Buzoiu a devenit cunoscută în urma participării în emisiunea Puterea Dragostei.

Înainte de emisiune, ea a fost antrenor de fitness, dar are și propria sa afacere.

”Sunt junior trainer şi cochetez cu moda. Am făcut un curs de croitorie şi am început încet, încet să-mi dezvolt propria mea afacere. Deocamdată, atelierul meu e în camera mea, dar încet, încet se dezvoltă treaba”., a spus Roxana.

De asemenea, în urma participării la Puterea Dragostei s-a aflat că Roxana Buzoiu a făcut videochat.

”S-a întâmplat că, în urmă cu câțiva ani, Roxana a făcut o chestie pe care o fac foarte multe fete și… mulți băieți. Au apărut niște poze (cu Roxana, n. red.) mai puțin decente, +18… Eu vreau să vă spun ceva! Măcar dacă făceam bani… Și nu am făcut… Să nu faceți asta, pentru că este o prostie. Nici nu știam ce trebuie să fac… Și vreau să vă mai spunc eva! Să învățați din greșelile voastre și să nu le repetați. Și, mai ales, să aveți grijă ce faceți în prezent, pentru că poate o să vă dăuneze în viitor. Sincer! Nu îmi pare rău cu ceea ce am făcut, ideea e că este bine că am făcut-o, că am făcut o greșeală, ca să pot învăța pe viitor, să nu o mai repet. (…) Asta e, fiecare avem câte ceva în trecut…”, a mărturisit Roxana de la ”Puterea dragostei”.