La ce obicei important a revenit Dana Roba, la doar două luni după ce a fost la un pas de moarte?! Bruneta nu s-a abținut și a făcut imaginile publice

Dana Roba a fost la un pas de moarte, în urmă cu aproximativ două luni când a fost bătută cu bestialitate cu cel care i-a fost partener de viața ani la rând.

Dana Roba a început să poarte batic din nou

Bruneta a trecut printr-un proces greu și anevoios de recuperare, care este departe de a se termina.Recent, aceasta a dezvăluit că s-a întors la un obicei care era foarte important pentru ea.

În urmă cu două luni, Dana Roba a trecut printr-un moment care i-a marcat viața pentru totdeauna, când soțul ei a lovit-o de mai multe ori cu un ciocan, în cap. Divinitatea a avut grijă ca aceasta să rămână în viață și să revină alături de fetițele ei pe care le iubește extrem de mult. Bruneta a trecut printr-un proces greu de recuperare, care încă nu s-a terminat, dar a dat roade. La scurt timp după ce a ieșit din spital, și-a scos și ghipsul de la mâini și s-a întors în salonul său de make-up, pentru a face ceea ce iubește.

Un alt obicei la care s-a întors Dana este purtarea baticului, lucru care este foarte important pentru ea, având în vedere că este pocăită. În trecut, aceasta povestea că abia așteaptă să poată să își pună din nou baticul pe cap, însă până acum nu a putut din cauza loviturilor pe care le are. Vedeta a ținut să imortalizeze această zi specială, iar imaginea a ajuns imediat pe rețelele de socializare.

Dana s-a fotografiat alături de fetițele ei și cu zâmbetul pe buze.

Dana Roba urmează să se întâlnească cu soțul ei

Dana Roba a povestit în cadrul unei emisiuni că în curând va avea loc prima înfățișare între ea și soțul ei, cel care aproape a ucis-o. Aceasta a mărturisit că nu-l va putea privi în ochi pe tatăl fiicelor sale, ci avocatul ei se va ocupa de tot.

Se pare că soțul Danei va fi adus într-o celulă în sala de judecată și cu cătușe la mâini, a relatat bruneta.

„Nu se poate așa ceva. Deja mi-am plătit avocatul care se ocupă de cazul nostru și nu am să vreau să-l văd. Va fi o înfățișare între mine și el, avocații noștri și domnul procuror și nu am să vreau să stau cu fața la el.(...) În instanță, din câte am înțeles va fi închis într-o cușcă ca și un câine, cu cătușe și așa mai departe", a mărturisit Dana Roba, în emisiunea „Online Story by Cornelia Ionescu" .