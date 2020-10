La ce oră începe pe Kanal D emisiunea „40 de intrebari cu Denise Rifai”

Denise Rifai si Elena Udrea la ¨40 de intrebari cu Denise Rifai¨ [Sursa foto: Captură KANAL D]

„40 de intrebari cu Denise Rifai”, emisiunea în care celebra jurnalistă Denise Rifai se va afla față-n față cu celebrități din diverse domenii de activitate, într-o serie de interviuri cum nu s-a mai văzut până acum la noi în țară.

Emisiunea 40 de întrebări cu Denise Rifai începe la ora 23:00 pe Kanal D

Premiera emisiunii „40 de intrebari cu Denise Rifai” are loc astăzi, 6 octombrie, începând cu ora 23:00, numai la Kanal D. Emisiunea prezentată de Denise Rifai se poate urmări și online, nu doar la TV, pe site-ul oficial kanald.ro. Vezi aici emisiunea LIVE.

Elena Udrea, primul invitat la „40 de intrebari cu Denise Rifai”

Elena Udrea este luată la întrebări, în prima ediție a emisiunii „40 de intrebari cu Denise Rifai” , care este difuzată marți, de la ora 23:00, la Kanal D.

"Misiunea mea de jurnalist este aceea de a afla adevarul de la invitatii mei; asadar imi doresc sa fac lumina intr-o serie de aspecte din viata profesionala sau personala a invitatilor mei, astfel incat publicul sa isi contureze o imagine cat mai aproape de realitate asupra celor invitati in platoul emisiunii. In prima editie, ce va fi difuzata marti, in fata mea va fi Elena Udrea, un personaj public controversat, o femeie care a starnit adevarate valuri mediatice", a declarat Denise Rifai înainte de premiera emisiunii.

Începând de astăzi, 6 octombrie, în fiecare marți, de la ora 23:00, Denise Rifai intră în casele voastre cu o emisiune care va oferi publicului ocazia să afle lucruri neștiute până acum despre personalități din diverse domenii de activitate. Invitații au la dispoziție două minute pentru a răspunde la fiecare dintre cele 40 de întrebări, într-un adevărat maraton al sincerității.

Nu pierdeți premiera emisiunii „40 de intrebari cu Denise Rifai”, marți, 6 octombrie, de la ora 23:00.