Veronica și Viorel au fost din nou protagoniștii unui scandal monstru! De această dată, lucrurile au escaladat atât de mult, încât bărbatul din Blăgești pare că-și vrea soția după gratii! Ba mai mult, scos din minți, acesta i-a aruncat hainele Vulpiței pe geam!

Viorel vrea să o vadă pe Vulpița la închisoare

În urmă cu câteva zile părea că lucrurile revin la normal între Vulpița și Viorel Stegaru, mai ales după weekendul petrecut la malul mării. Se pare, însă, că lucrurile merg din ce în ce mai prost între soții din Blăgești. Scandalul a luat amploare, iar bărbatul a amenințat-o pe Veronica cu închisoarea. Acesta susține că soția lui s-a înâlnit cu mai mulți bărbați, iar asta l-a dus la capătul disperării.

„Lasă că vedea ea ce pățește de acum înainte! Să îmi dea și mie indicații unde a fost aseară, ce a făcut și... Mă ia ca prostul... de prost! O să vadă ea ce o să pățească, de acum înainte. Eu nu îi mai zic nimic! Nu mai pot, mi-a ajuns cuțitul la os!”, a spus Viorel în emisiune.

Viorel s-a declarat extrem de dezamăgit de atitudinea Vulpiței, atât când se află în platou, cât și când se întorc acasă. Bărbatul din Blăgești susține că soția lui nu îl respectă și că își bate joc de el.

„Și când dă Veronica telefon, spune că eu sunt vinovat, că eu fac scandal, dar ea face, când ajunge la apartament, nu eu! Cum deschide ușa, începe să mă strâmbe. Dar eu am ajuns râsul ei? Am fost eu bun, cât am fost, dar nu mai! Gata! S-a terminat cu bunătatea!”, a amenințat Viorel.

În plus, Viorel vrea să o vadă pe Veronica în spatele gratiilor. Acesta susține că a luat deja legătura cu un avocat și un judecător.

„O să vadă ea, garantat 100%, că o să se ducă. S-ar putea, cu legea, să facă și închisoare! Eu sunt sigur că o să facă 100%. Eu am un avocat bun, la Bârlad, am un judecător bun, la Bârlad, cu care am vorbit, știu ce au de făcut! Și o să iasă...”, a continuat el.

Platoul emisiunii nu e singurul loc unde Vulpița și Viorel se ceartă. Un alt scandal a izbucnit și în apartamentul în care trăiesc în Capitală. Viorel s-a enervat atât de tare că nu a mai ținut cont de nimic și i-a aruncat Vulpiței hainele pe geam.