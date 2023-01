La ce sport a apelat Roxana Nemeș pentru a se menține în formă?! Chiar și Cătălin Moroșanu o susține pe blondină

In articol:

Roxana Nemeș se numără printre cele mai apreciate și îndrăgite artiste de la noi din țară, iar în ultima perioadă, fanii acesteia au avut ocazia să o vadă pe blondină în diferite emisiuni TV, acolo unde a făcut fața cu brio provocărilor. De asemenea, vedeta este foarte activă și pe rețelele de socializare, în special pe Instagram, acolo unde păstrează mereu legătura cu fanii, împărtășind cu aceștia atât momentele bune,

cât și cele mai puțin plăcute.

Ei bine, totodată, Roxana Nemeș se poate mândri cu o siluetă de invidiat, pentru care a muncit mereu și a avut grijă câtă mișcare face, dar și ce alimente consumă, pentru a se menține în formă. Recent, însă, le-a dezvăluit internauților un secret, mai precis că a început să practice kickboxing, alături chiar de Cătălin Moroșanu.

Divă ca Roxana Nemeș nu mai există! La volan, cu ochelarii de soare și pălăria la purtător, trage senzual dintr-o țigară| EXCLUSIV

Citeste si: “Atâtea glume proaste.” Oana Roman, mesaj dur în mediul online, de ziua ei onomastică- kfetele.ro

Citeste si: Cui îi va rămâne averea lui Mitică Popescu? Nu avea copii, dar se iubea de mai mulţi ani cu o angajată TVR- bzi.ro

Alături de imaginile din sala de antrenament, în care apare alături de Cătălin Moroșanu, Roxana Nemeș a scris și un mesaj: „No pain, no gain”( n.r. ”nicio durere, niciun câștig”).

Roxana Nemeș, despre problemele de sănătate cu care s-a confruntat

Roxana Nemeș nu a trecut prin clipe ușoare, din cauza problemelor de sănătate.

"Camera copilului" Roxana Nemeș s-a dat de gol, în timp ce le prezenta fanilor noua locuință! Imaginile vorbesc de la sine

Vedeta s-a confruntat ani la rând cu dureri, fiind diagnosticată cu hernie cervicală, pentru care abia recent a găsit remediul perfect, datorită căruia a început să se simtă mult mai bine.

”După ce am făcut RMN pentru cervicală și mi-a ieșit ca rezultat, hernie cervicală, v-am promis că o să vă arăt și cum tratez această problema. După 3-4 ani de dureri groaznice și tensiunea all the time la nivelul cervicalei, în sfârșit m-a pus pe picioare. Am făcut 4-5 ședințe de fizioterapie, combinată cu kinetoterapie, masaj, câteva exerciții și acupunctură la nivelul spatelui. Este wow! Chiar este wow!”, a povestit Roxana Nemeș, pe Instagram.