La ce vârstă și-a pierdut Smiley virginitatea?! Cine a fost prima domnișoară care i-a oferit o noapte de neuitat: "Mi-a plăcut..."

Smiley este cu siguranță unul dintre cei mai cunoscuți și îndrăgiți cântăreți din România. Pe lângă o carieră de succes, artistul are și o familie extrem de frumoasă, iar de curând a devenit tătic. Însă, puțini știu acest lucru despre iubitul Ginei Pistol.

La ce vârstă și-a pierdut virginitatea Smiley?!

La momentul actual se iubește cu una dintre cele mai frumoase femei din țara noastră. Însă, cine a fost prima domnișoară din viața artistului?! În urmă cu ceva timp, Smiley a declarat, în cadrul unui interviu, la ce vârstă și-a pierdut virginitatea, dar și cine a fost fata care i-a furat inima.

„La 15 ani. Eram în tabără la Sovata. Era o gagică din Ardeal. Am fost surprins că pentru ea nu era prima dată. De fapt, ea a fost și cea care a făcut primul pas. Mi-a plăcut. Chiar nu realizam ce mi se-ntamplă, atunci, dar știu sigur că mi-a plăcut, de vreme ce s-a mai repetat experiența, de câteva ori”, a recunoscut Smiley pentru Libertatea.

Cât despre prima femeie din viața lui, artistul spune că era timidă, iar numele ei este Cristina. Cel mai mult l-a atras la prietena lui de atunci faptul că a avut parte de o comunicare extrem de bună, din toate punctele de vedere.

„Era timidă, ca și mine, numai că ea era și-un pic mai determinată. O chema Cristina, am avut cam multe Cristine, la viata mea! Am stabilit imediat o comunicare bună, din toate punctele de vedere, ceea ce, pentru mine, a contat întotdeauna mai mult decât frumusețea convențională. Baieții dormeau cu baieții, fetele cu fetele. Am prins un moment în care camera noastră, a baieților, era liberă și… s-a-ntâmplat”, a declarat Smiley pentru publicația Atac.

Cât despre primul sărut, cântărețul recunoaște faptul că nu el a fost primul care a inițiat acest lucru.

„Primul sărut s-a întâmplat… cred că eram în clasa a patra, a cincea, ceva de genul ăsta. Și a fost frumos. A fost un sărut furat, știi? N-am făcut eu primul pas. Îți dai seama că trebuie să fie fata mai curajoasă!”, a declarat Smiley.