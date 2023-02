La doar 12 ani, Giulia a devenit o pictoriță de succes. Fata a impresionat pe toată lumea cu talentul ei: „Trebuie să împărtăşeşti bucuria asta cu toata lumea”

In articol:

Giulia este una dintre cele mai talentate tinere din țara noastră. La doar 12 ani, aceasta a reușit să aibă o expoziție, care a făcut furori.

Talentul acesteia a făcut-o să fie remarcată de către mentorul ei, care a rămas impresionat și, conștientizând darul pe care îl are adolescenta, i-a încurajat pe părinții acesteia să îl împărtășească cu

toată lumea.

Giulia Pintea [Sursa foto: Captură foto]

Citește și: A murit Dumitru Pop Tincu, sculptorul de la Săpânța! Meșterul crucilor din Cimitirul Vesel s-a stins la 67 de ani

Lucrările Giuliei au fost expuse cu câțiva ani în urmă pe Coasta de Azur, iar acum acestea au ajuns la București

Giulia Pintea a început să picteze când avea doar 6 ani. Chiar dacă era extrem de mică la acea vreme, talentul copilei nu a rămas ascuns.

Citeste si: Primele reacții după imaginile cu actrița Cansu Dere în viață, după cutremur. Fanii sunt revoltați: ”Nu e ea”- kanald.ro

Citeste si: EXCLUSIV- Transilvania și o parte din Banat, cele mai sigure zone din România în caz de cutremur. Gheorghe Mărmureanu, mesaj pentru români- stirilekanald.ro

Pe măsură ce timpul a trecut, fata a devenit din ce în ce mai bună, iar 30 dintre lucrările sale au fost expuse pe Coasta de Azur.

Cel care i-a încurajat pe părinții fetei să publice picturile Giuliei a fost chiar mentorul adolescentei, care o consideră pe aceasta un adevărat talent.

Expoziția pe care fata a pus-o în scenă acum la București nu este nici pe departe prima.

Când avea doar 6 ani, picturile micuței au fost expuse în Franța. Ulterior, 30 dintre lucrările fetei au ajuns pe Coasta de Azur.

Giulia nu s-a născut în România, însă are o legătură specială cu țara noastră.

„Giulia s-a nascut in Monza in 2011, pe 5 ianuarie şi ne-am mutat în Franţa când avea trei ani şi jumătate. Ea este foarte conectată cu România pentru că pentru mine tradiţiile şi conexiunea cu bunicii este foarte importantă. I-am spus- "copilul are talent, dar noi ţinem picturile ei în cameră". Şi mentorul a zis "nu se poate, trebuie să împărtăşeşti bucuria asta cu toata lumea”, a mărturisit mama fetei.

Citeste si: Vești de ultimă oră! Unde a fost găsită actrița Cansu Dere din Infidelul, după ce a fost dată dispărută de către fanii săi!- kfetele.ro

Citeste si: VIDEO "Cum e posibil să își lase copilul așa în ploaie?" Pique, acuzat de neglijență în legătură cu cei doi copii ai săi, Sasha și Milan- radioimpuls.ro

În ceea ce privește sursa de inspirației a fetei, aceasta a mărturisit că ideile îi vin din mediul înconjurător.

„Mă cheama Giulia Pintea si am 12 ani. Mie de micuţă mi-a plăcut sa desenez şi la 6 ani, de Ziua Mamei, în Franţa, am vrut să mergem la expoziţia "Pe urmele lui Picasso". Când am ieşit, pe o străduţă erau mai mulţi artişti care expuneau şi acolo l-am întâlnit pe mentorul meu. Prin ceea ce vad eu pe geam, din imaginaţia mea pentru că foarte des pun culorile pe pânză şi las imaginaţia mea să se joace cu ele.”, a povestit fata, pentru observatornews.ro.

Fata s-a născut în Italia, însă este foarte apropiată de România. [Sursa foto: Captură foto]

Citește și: Doliu în lumea artistică din România. Sorin Adam s-a stins din viață la vârsta de 54 de ani