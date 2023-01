La doar trei ani, Teddy vorbește șapte limbi străine. Copilul este cel mai tânăr membru al clubului Mensa din istorie

In articol:

Un copil din Marea Britanie a impresionat pe toată lumea! La doar trei ani, micuțul Theodore vorbește deja fluent șapte limbi străine și nu este nici măcar aproape de a se opri aici.

Chiar dacă, la vârsta lui, majoritatea copiilor abia încep să pronunțe corect cuvintele în limba maternă, micuțul reușește să citească în toate limbile pe care le cunoaște, inclusiv în mandarină.

Părinții băiețelului spun că se luptă să țină pasul cu capacitatea acestuia de a învăța. [Sursa foto: Captură foto]

Teddy a impresionat comunitatea celor mai inteligenți oameni din lume

Theodore are acum patru ani, însă a început să lectureze când avea doar doi ani și patru luni. Acum, băiețelul citește fără probleme cărți în mandarină, galeză, franceză, spaniolă, germană și, bineînțeles, în limba sa maternă, engleza.

După ce a făcut un test pentru a i se determina coeficientul de inteligență s-a descoperit că micuțul are un IQ de 139, din maximul de 160 pe care îl are testul.

Astfel, chiar și unii dintre cei mai inteligenți oameni ai planetei au fost impresionați și ș-au admis pe băiat în clubul Mensa, cea mai mare și mai veche societate a persoanelor care au un coeficient de inteligență extrem de ridicat. Teddy a devenit astfel cel mai tânăr membru care a făcut vreodată parte din adunare.

„Ca să fiu sinceră, este o întâmplare totală că a intrat. Nu ne-am propus niciodată să-l introducem și chiar și atunci când l-am evaluat, asta a fost ca să-l putem ajuta când va începe școala în septembrie- nu am plănuit niciodată să ajungem în MENSA. Am făcut un test de IQ, în care practic i-am spus că va sta și va face niște puzzle-uri cu o doamnă timp de o oră și a crezut că este cel mai minunat lucru. După ce a finalizat-o, ni s-a spus că este eligibil de către consilierul pentru copii al MENSA – așa că ne-am gândit că ar putea la fel de bine să se alăture. L-am dus la creșă și a trebuit să vină acasă după aceea pentru că era atât de trist că trebuie să nu mai facă puzzle-uri. Nici măcar nu era atât de interesat de ceea ce este MENSA, dar tocmai începe să înțeleagă că este mai capabil decât alți copii – așa că atunci când începe școala, cred că va realiza mai multe. Nu suntem siguri cum a ajuns el să învețe la acest nivel, eu și soțul meu nu suntem lingviști – așa că întotdeauna glumim că embriologul trebuie să fi suferit ceva modificări ca să-l facă așa. Toți cei cu care am vorbit au fost fabulosi pentru că a fost foarte greu să găsim sprijin, dar nu avem idee de ce este atât de inteligent. În prezent, nu se califică pentru diagnosticul de autism sau ADHD- și pentru că este atât de departe în procesul de învățare, este greu să obții ajutor pentru el cu învățarea la acea vârstă.”, a povestit mama lui Teddy, Beth Hobbs pentru o publicație din UK.

Teddy [Sursa foto: Captură foto]

