La împlinirea a 45 de ani, Simona Gherghe a avut parte de o surpriză de proporții! Nici măcar prezentatoarea TV nu se aștepta

Simona Gherghe se numără printre cele mai iubite și apreciate prezentatoare TV de la noi din țară, iar de când a apărut în lumina reflectoarelor, vedeta a reușit să adune de partea sa o mulțime de fani, care îi stau alături la orice pas.

Blondina păstrează mereu legătura cu fanii săi din mediul online, povestindu-le acestora aproape tot ceea ce se întâmplă în viața sa și împărtășind cu aceștia atât

momentele bune, cât și cele mai puțin plăcute.

Așa s-a întâmplat și recent, căci Simona Gherghe a împlinit vârsta de 45 de ani, iar aceasta a avut parte de o surpriză extrem de frumoasă din partea copiilor ei. Drept cadou, micuții i-au făcut mamei lor două felicitări, pe care era scris ”La mulți ani”, iar blondina a imortalizat totul și a urcat apoi imaginile în mediul online, pentru a împărtăși totul cu fanii.

Își mai dorește sau nu Simona Gherghe un copil

Nu cu mult timp în urmă, Simona Gherghe a fost întrebată dacă și-ar dori ca familia ei să se mărească cu încă un membru, iar răspunsul prezentatoarei TV a fost un ”nu” categoric, explicând că în acest moment, familia sa este în formulă completă.

Mai mult decât atât, Simona Gherghe a mai precizat că ar fi greu să aibă o a treia sarcină, deoarece a avut două sarcini dificile și nici vârsta nu o mai ajută.

"Nu, suntem în formulă completă. În plus, nici nu mai am voie, am avut două sarcini dificile. Nu mă ajută nici vârsta: am 44 de ani. Oricum, la cât de greu am rămas însărcinată, nici măcar nu îndrăzneam să visez să am doi copii.", a declarat Simona Gherghe, pe rețelele de socializare.

Simona Gherghe și familia sa