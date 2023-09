La mulți ani! David Popovici a emoționat cu gestul său superb făcut chiar înainte de ziua sa de naștere

In articol:

Printre cei mai titrați sportivi români și cu siguranță cel mai cunoscut înotător român, la doar 18 ani, David Popovici este un campion desăvârșit, atât în bazin, cât și în viața sa de zi cu zi.

Pentru reprezentativa României, David Popovici a reușit să adune 15 medalii de aur la campionatele mondiale și europene, la nivel de juniori și seniori.

David Popovici a emoționat cu gestul său superb făcut chiar înainte de ziua sa de naștere

Chiar de ziua sa, tânărul campion, autointitulat „Chlorine Daddy” și-a propus să ajute alți campioni, mai mici, să își continue drumul spre succes pentru a ajunge măcar la fel de buni ca el.

David Popovici, ca ambasador al fundației Hope and Homes for Children a inițiat o campanie prin care să strângă suma de 45.000 de euro pentru a ajuta cinci tineri muzicieni.

Peste 100 de medalii au în total cele cinci talente ale muzicii românești, iar Popovici a dorit să-i ajute să îți urmeze acest drum fără grija zilei de mâine prin achiziționarea unui apartament.

David Popovici [Sursa foto: Facebook Federația Română de Înot]

David Popovici, campion cu suflet mare

Campania sa s-a dovedit a fi una de un real succes, reușind deja să strângă 75% din sumă, din cei 45.000 de euro necesari.

„Sunt tare bucuros pentru sprijinul pe care l-am primit din partea oamenilor, în perioada asta! Dacă în 10 zile am reuşit, împreună, să strângem peste 34.000 de euro- şi aş vrea să mulţumesc fiecărui donator- am încredere că suntem şi mai mulţi, iar puterea noastră este şi mai mare, pentru a ajunge la întreaga sumă de care este nevoie. Îmi doresc din tot sufletul să adunăm împreună banii necesari, iar mâine, de ziua mea, să îi pot strânge în braţe pe Andrei, Matei, Bogdan, David, Teodor şi să le spun: <Am reuşit!>”, a declarat David Popovici.

David Popovici și-a cedat ziua de naștere pentru a-i ajuta pe cei din jur

„ În doar zece zile de la startul campaniei, David Popovici a reuşit să adune aproximativ 34.000 de euro din cei 45.000 de euro necesari cumpărării unui apartament pentru cinci fraţi performanţi, dar extrem de vulnerabili. Până acum, 1.500 de donaţii şi tot atâţia oameni de Bine au făcut ca visul lui David să prindă contur şi să avem încredere că putem spune, cu toată inima, #SuntAici, atunci când privim spre copii performanţi, dar marcaţi de fragilitate şi greu.

Pentru a împlini visul celor cinci fraţi, David are nevoie de voi, pentru încă 11.000 de euro. Descoperă povestea fraţilor şi donează şi tu: hhc.galantom.ro/p/david ”, se menţionează în comunicatul citat de Agerpres.

Tânărul înotător a precizat că își dorește ca vineri, 15 septembrie, când împlinește frumoasa vârstă de 19 ani, întreaga suma să se fi strâns deja, chiar dacă această campanie de donații se încheie official pe data de 30 septembrie.