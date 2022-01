La mulți ani, Florin Piersic! În ziua în care împlinește 86 de ani, marele actor face o mărturisire emoționantă: " Faceți bine și mai opriți și voi anii ăștia din goană, să nu mai fugă așa repede, că mai am ceva planuri cu mine și cu voi"

In articol:

Florin Piersic este cel mai mare și iubit actor din România. Talentul său, rolurile, poveștile și învățăturile transmise de fiecare dată publicului nu au rămas fără ecou. Chiar și de ziua sa de naștere, maestrul transmite un mesaj emoționant, de mulțumire pentru românii care îl iubesc și cu îndemnul de a trăi fiecare clipă a vieții.

Florin Piersic, mulțumit, împlinit și încrezător la 86 de ani

Se declară mulțumit de tot ceea ce a făcut în viața sa, iar noi toți nu putem decât să îi spunem "Îți mulțumim, maestre!".

De câțiva ani, marele actor Florin Piersic nu își mai sărbătorește ziua de naștere în public, însă le mulțumește tuturor celor care se gândesc la el. În această zi când împlinește venerabila vârstă de 86 de ani, maestrul preferat al românilor împărtășește o poveste trăită de curând, care l-a bucurat. Deși nu are timp să numere anii, pentru că este ocupat cu scena, Florin Piersic este mândru de tot ce a trăit până acum.

"În urmă cu patru zile. Scena- recepția hotelului Leonard din Dusseldorf.

Abia am intrat, împreuna cu Ciprian, organizatorul turneului cu piesa “Străini în noapte”, în Germania. Schimbam câteva vorbe. “Vorbiți românește?” În fața noastră, politicos și gata să ne servească, un tânăr. Da, răspund. Ne privește, se apropie de mine și îmi spune: “Știți, am auzit că va veni în hotelul nostru Florin Piersic. Oare e adevărat? Tare mi-aș dori să îl întâlnesc, să îi strâng mâna”. N-ați văzut momentul. Îi întind mâna și îi spun: “Mă recomand.Mă cheamă Florin Piersic”. Aș fi dat orice să îl fotografieze cineva, să vă pot arăta figura lui. Vă dați seama, cu părul așa, aproape alb, că pentru rolul Hemingway pe care am fost la un pas să îl joc acum vreo doi ani, cu câte un rid- ușor-, în plus, pe ici, pe colo pe figură, că deși mai blând, nici pe mine nu mă iartă timpul, omul săracu’ nu m-a recunoscut, dar mare i-a fost bucuria să ne întâlnim, iar mie tare mi-a fost drag de el și de întâlnirea excepțională cu publicul dinDusseldorf- în teatrul superb pe care îl vedeți în fotografie- și din sala Capitol din Frankfurt. Cum s-ar zice am sfârșit anul trecut cu călătoria în Dubai și l-am început pe ăsta nou, bine, tot cu o călătorie, așa că nu prea am vreme să mai stau să socotesc că astăzi împlinesc o…vârstă. Dar să știți ceva, sunt mândru de anii mei, pentru că știu că n-am trăit degeaba.N-a venit încă momentul, nostalgiilor și al tristeților. Știti de ce? Pentru că am parte de afecțiunea, îndrăznesc să spun chiar iubirea voastră pe care o simt când vă am alături într-o sală de teatru, sau când vă întâlnesc- întâmplător- în fața unei recepții de hotel, la mii de kilometri de casă.Să fiți la fel de siguri că și eu vă iubesc! Și faceți bine și mai opriți și voi anii ăștia din goană, să nu mai fugă așa repede, că mai am ceva planuri cu mine și cu voi! Florin", este mesajul transmis de marele actor Glorin Piersic, pe pagina sa de socializare.

Florin Piersic pe scenă [Sursa foto: Facebook/ Medeea Marinescu]

Prietenii lui Florin Piersic, gânduri emoționante de ziua maestrului

Florin Piersic și Medeea Marinescu, în avion, în drum spre spectacolul din Germania [Sursa foto: Facebook/ Medeea Marinescu]

Medeea Marinescu, actrița și colega de scenă a lui Florin Piersic, a transmis un mesaj plin de gânduri bune și mulțumire față de îndrăgitul actor. Cei doi joacă în piesa "Străini în noapte" și au avut spectacol în urmă cu câteva zile, în Germania.

"Sunt norocoasă să-i fiu alături pe scenă, să-i pot asculta amintirile și gândurile despre teatrul pe care l-a slujit întreaga viață, să pot descoperi întâmplări și personaje nu doar din piese, ci și din viața reală, altfel decât cele știute din școala de teatru, să înțeleg că amintirile și speranța sunt forme sublime de supraviețuire în aceste vremuri încă dificile, să învăț că e minunat să te dăruiești oamenilor și să fii răsplătit cu iubirea lor. La Mulți Ani, dragul meu Florin Piersic!", a scris Medeea Marinescu pe pagina sa de socializare.

Dan Negru, celebrul prezentator, are o relație specială cu actorul Florin Piersic. Cei doi au fost împreună în Dubai de sărbători și au filmat un interviu de excepție. Un bun prilej pentru noi amintiri.

Florin Piersic, alături de Dan Negru, în Dubai [Sursa foto: Instagram/ Dan Negru]

"Prietenul meu face azi 68 de ani.

"Puștiule, dacă viața e de-a-ndoaselea hai să punem și anii așa.." mi-a spus zilele astea.

Acu' câteva săptămâni, plimbându-ne prin Dubai cu ocazia unei filmări, m-a întrebat: "Atunci când eu eram Mărgelatu', aici era nisip și măgăoaiele astea de clădiri nu existau?"

Când Mărgelatu era deja mare, Dubaiul încă era mic!

Clădirile s-or face nisip, Mărgelatu rămâne...

Măsura omului e omenia.

Florin,mulțam pentru lecțiile de omenie din anii ăștia mulți!", a transmis Dan Negru.

