La mulți ani, Paul Sorvino! Actorul a împlinit 83 de ani

Paul Sorvino a împlinit 83 de ani [Sursa foto: Shutterstock] 07:23, Apr 13, 2022 Autor: Alexandra Nistor

In articol:

Paul Anthony Sorvino este un actor, cântăreț de operă, om de afaceri, scriitor și sculptor american. Este cunoscut pentru rolurile sale celebre ca Paulie Cicero, în filmul cu gangsteri "Goodfellas" din 1990 și sergentul NYPD Phil Cerreta în serialul "TV Law & Order".

Paul Sorvino a împlinit 83 de ani

A avut și roluri secundare în "A Touch of Class", "Reds", "The Rocketeer", "Nixon" și "Romeo and Juliet".

Paul Sorvino s-a născut pe 13 aprilie 1939, Brooklyn, New York City. Sorvino voia să facă o carieră în cântec de operă și făcea progrese în această direcție, însă, în timp ce studia la o academie de muzică și dramă, a fost expus la actorie, ceea ce l-a făcut să se răzgândească.

Actorul și-a făcut debutul în film în anul 1970. A apărut în numeroase filme, seriale TV și producții teatrale de-a lungul carierei sale. Sorvino a primit, de asemenea, aclamări critice pentru multe dintre performanțele sale, cum ar fi piesa de pe Broadway, cunoscută drept „Sezonul Campionatului”.

În 1973, a fost nominalizat la Premiile Tony pentru cea mai bună performanță de un actor în rol principal.

Paul Sorvino a împlinit 83 de ani [Sursa foto: Shutterstock]

o piesa de teatru.. El a repetat rolul în 1982 în versiunea de film a piesei. Paul Sorvino a fost onorat cu premiul anual „Lifetime Achievement Award” de la Camera de la Hollywood, la cea de-a 96-a ediție anuală a Premiilor de instalare anuală și Lifetime Achievement Awards pe 31 martie 2017.Într-un interviu din aprilie 2014, Sorvino a declarat:

Citeste si: Paşte 2022. Cele mai bune filme pe care le poţi viziona în ziua de Paște, alături de familie

În afară de actorie, bărbatul este angajat și în afaceri alimentare. El a lansat „Paul Sorvino Foods”, care comercializează o varietate de sosuri de paste inspirate din rețetele mamei lui Paul Sorvino. De asemenea, este proprietar de piese în Janson-Beckett Cosmeceuticals.

Citeste si: Adrian Alexandrov, prima reacție după ce Elena Udrea a fost arestată: „O rază de soare”- kfetele.ro

Citeste si: Răstunare de situaţie! NU Vladimir Putin conduce războiul din Ucraina. Cine este, de fapt, persoana din umbră..- bzi.ro

Omul de afaceri suferă de astm de când era mic și a scris o carte „Cum să devii un fost astmatic” pe baza experiențelor sale. De asemenea, a înființat o fundație în ajutorul astmaticilor.

Filme celebre cu Paul Sorvino

Reds (1981)

Godfellas (1990)

Dick Tracy (1990)

The Firm (1993)



Citeste si: Will Smith, interzis la Oscaruri pentru următorii 10 ani! Reacția actorului după ce și-a primit pedeapsa

Family Man (2000)

Nixon (1995)

The Cooler (2003)

The Panic in Needle Park (1971)





surse: imdb.com