La mulți ani, Sofia Vicoveanca! Marea cântăreață de muzică populară împlinește 80 de ani: "Cântecul m-a salvat"

In articol:

Sofia Vicoveanca își aniversează ziua de naștere. Marea cântăreață de muzică populară împlinește astăzi 80 de ani.

Cum sărbătorește Sofia Vicoveanca ziua de naștere

Sofia Vicoveanca împlinește 80 de ani [Sursa foto: Captură YouTube]

Marea artistă de muzică populară sărbătorește cei 80 de ani alături de nepoți.

„Plec la Bucureșți azi. Nu-i problemă, e o zi normală. Mă rog la Dumnezeu să fie bine, îi mulțumesc pentru tot drumul pe care mi l-a dăruit, pentru că e un drum mai special. Merg înainte, cu speranța spre mai bine. Merg la băiat, la nepoate. Voi fi cu familia”, a declarat Sofia Vicoveanca pentru Click.

Chiar dacă mulți colegi de breaslă s-au retras de pe scenă, Sofia Vicoveanca își continuă activitatea atât cât va putea.

„Da, încă mai țin pe picioare și încă îmi mai repet textele, că sunt tare multe. Și mai nou, văd că generația asta nouă își citește textele de pe telefoane, am înnebunit când am văzut. Este cumplit așa ceva, nu credeam că se poate. Bine, eu sunt formată pe alte vremuri.", a mai spus artista pentru sursa citată.

Sofia Vicoveanca, de la copilăria săracă, la unul dintre cele mai mari nume din muzica populară

Sofia Vicoveanca, invitată la "40 de întrebări cu Denise Rifai" [Sursa foto: Captură YouTube]

Sofia Vicoveanca a avut o copilărie cu multe lipsuri, care au făcut-o femeia puternică de astăzi. În cadrul emisiunii "40 de întrebări cu Denise Rifai", artista a povestit ce vremuri grele a trăit în copilărie.

„Sunt o femeie puternică, altfel nu aș fi răzbit în viață. Mama nu a uitat să-și pună în bagaj rochia de mireasă și basmalele.

Uneori, le mai îmbrac eu, trebuie să am grijă la mărgeluțe, că se deșiră. Fiind copilă, am imaginea mamei și-acum în minte, așezată în genunchi, se ruga în felul ei, n-o auzeam exact, dar când se ridica, ochii erau scăldați în lacrimi. Nu știu dacă am plâns, dar nu am dat pe dinafară zâzând. Niciodată nu am putut să-i spun mamei că vreau, îmi doresc. Nu am răbdat de foame, dar nu puteam să spun că vreau ceva. Nu-mi permiteam nici să visez.", a mărturisit Sofia Vicoveanca.

Artista spune că prin cântec a reușit să se salveze din mai multe puncte de vedere.

"În toamnă fac 62 de ani de cântec...Da, m-a salvat sufletește. Mă sprijin pe cei care mă urmăresc. Acum mi-e greu că toți sunt acoperiți, numai ochii îi văd. Da, m-a salvat cântecul.", a spus Sofia Vicoveanca.