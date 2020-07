In articol:

Andra Voloș, adevărul despre Puterea dragostei: Am intrat pentru... Andra Voloș a spus adevărul despre participarea sa în competiția Puterea dragostei, la opt luni după ce a plecat alături de Bogdan Mocanu din emisiune. Fosta concurentă a postat în urmă cu puțin timp un nou vlog pe contul său de Youtube, în care a anunțat că o susține pe Bianca Comănici în Marea Finală.

Andra Voloș a vorbit și despre parcursul său în competiție și a făcut niște dezvăluiri neașteptate! Ea susține că viața din casa Puterea dragostei nu a schimbat-o așa mult precum spun alții, în sensul în care stilul său d eviață nu s-a schimbat drastic și „mânca caviar și înainte”.

„Evoluția mea în această emisiune e pozitivă și negativă. Acum nu mă cred o mare vedete, să nu credeți că mănânc altfel. Eu mănânc cu aceleași mâni, gândesc la fel, știam de caviar și somon și înainte să intru în casa Puterea dragostei. N-am fost o moartă de foame! Sunt mulți care-mi spun că am ajuns vedetă și am uitat de unde am plecat. Nu, sunt chiar la fel. Ba din contră, m-am și îndrăgostit. Scopul meu în această emisiune a fost de a ajunge cunoscută”, a mărturisit Andra Voloș.

Andra Voloș a dat cărțile pe față! De ce a venit, de fapt, la Puterea dragostei

Fosta concurentă a mărturisit că a venit în competiție pentru a deveni cunoscută și pentru experiență. Frumoasa șatenă susține că este imposibil să vii în emisiune doar pentru dragoste.

„Să nu aud vreo fată sau băiat că-mi spun că ei sunt îndrăgostiți și intră pentru dragoste. Când intri, intri ori să fii cunoscut, să încerci să faci bani, pentru experiență sau pentru cineva, pentru că l-ai văzut la televizor și îți place, nu ai cum să fii îndrăgostit. Eu am intrat pentru experiență și a mă face cunoscută. Pe lângă asta am ieșit și cu alte gânduri, îndrăgostită, cu gândul de a face o familie și copii”, a adăugat Andra Voloș.

Pe cine susține Andra Volos în marea finală Puterea Dragostei! „Ea chiar merită!”

Întrebată de numeroase ori pe cine susține în marea finală Puterea Dragostei, fosta concurentă Andra Volos a vorbit despre fiecare dintre cele trei finaliste ale show-ului de la Kanal D. Iubita lui Bogdan Mocanu a vorbit cu sinceritate în fața camerei, pentru fanii ei.

Andra Volos a povestit că a fost contacată de Berna pentru a-și ruga fanii să o voteze în marea finală Puterea Dragostei. „Pe Berna nu o cunosc. Am văzut-o din poză, e drăgută, e ca o păpușă. Știu că mi-a scris că sunt frumoasă și să îi rog pe susținătorii mei să o voteze. Dacă vreți să o votați, votați-o că și ea merită să câștige, la rândul ei”, a spus Andra Volos despre Berna de la Puterea Dragostei.

