La Spain's Got Talent nu a trecut mai departe, însă la Românii au Talent, sezonul 11, lui George Jimblaru i-a fost apreciat talentul

In articol:

George Jimblaru, apreciat de juraţii de la Românii au Talent, sezonul 11. Cântăreţul şi-a încercat norocul şi la Spain's Got Talent, însă fără succes.

George Jimblaru, apreciat de juraţii de la Românii au Talent, sezonul 11

În Spania, George Jimblaru a luat patru de "NU" la audiţii.

George Jimblaru a participat la Spain's Got Talent cu gândul de a-i impresiona pe juraţi cu vocea sa, însă concurentul român a luat patru de X de la juraţii spanioli. Aşa că George Jimblaru a venit la Românii au Talent, sezonul 11, unde i-a fost apreciat cu adevărat talentul.

Citeste si: Anda Cheche Arsintioaia, criticată de Andra la Românii au Talent, sezonul 11. Concurenta s-a remarcat şi la X Factor România

George Jimblaru la Românii au Talent, sezonul 11[Sursa foto: Captură TV]

George Jimblaru a trecut în etapa următoare de la Românii au Talent, sezonul 11, cu patru de "DA", dar şi cu o mulţime de complimente din partea juraţilor, care s-au ridicat în picioare ca să îl aplaude, atunci când concurentul a terminat de cântat.

"N-am cum în faţa unui asemenea talent să nu mă ridic să mă înclin. Asta e muzica pe care o simt la suflet şi o voce ca asta îmi e drag să o ascult", a spus Andra.

Citeste si: Magda Vasiliu, părăsită de iubit, la patru ani de când s-a mutat în Italia: “Este greu, dar ne descurcăm!”- bzi.ro

"Ne bucurăm foarte tare că ai venit George, am auzit piesa asta în multe interpretări, dar niciodată cum ai interpretat-o tu şi te apreciez că ai reuşit să îi dai o notă de originalitate. Adică ai cântat-o ca tine, nu cum ar fi cântat-o altcineva. Felicitări, mie mi-a plăcut foarte mult", a spus Smiley.

Citeste si: Moment deosebit de periculos la Românii au Talent, sezonul 11. Thomas Nistorov i-a ţinut pe juraţi în suspans

George Jimblaru la Românii au Talent, sezonul 11[Sursa foto: Captură TV]

George Jimblaru a participat la Spain's Got Talent, dar juraţii spanioli i-au dat patru de X

George Jimblaru a participat la Spain's Got Talent, dar juraţii spanioli i-au dat patru de X, însă, asta nu l-a descurajat pe concurentul care a decis să vină să îşi arate talentul muzical şi la Românii au Talent, sezonul 11.

George Jimblaru are 44 de ani, este din Slobozia şi provine dintr-o familie de muzicieni, fiind singurul copil al familiei care a continuat să cânte, la fel ca tatăl său care este un instrumentist de renume, care a colaborat cu nume mari din muzica populară românească.

Citeste si: Tony Nistorov, demonstraţie de forţă la Românii au Talent, sezonul 11. Smiley: "Hulk în viaţa reală!"

George Jimblaru la Românii au Talent, sezonul 11[Sursa foto: Captură TV]

"Mă numesc George Jimblaru, am 44 de ani, vin din Slobozia. Provin dintr-o familie de muzicanţi, la noi în casă se auzea tot timpul muzică, tata fiind violonist. Tata a cântat cu toţi artiştii mari din ţară: Maria Ciobanu, Irina Loghin, Sofia Vicoveanca, făceau turnee în toată ţara, iar tata venea acasă la o lună.

Din cei patru fraţi sunt singurul care a îmbrăţişat muzica. De pe la 14 ani am fost la clase de soul, gospel şi de acolo a început o întreagă poveste. Lui tata nu i-a convenit, îşi dorea să cânt muzică populară că asta face bani.

La un moment dat am plecat în Spania pentru a cânta la evenimente, mai şi munceam, mai găseam câte un job pentru că îmi trebuiau bani. Am participat la Got Talent Spania şi nu m-am simţit în largul meu. Eu sunt şi foarte emotiv, probabil că şi emoţiile şi-au spus cuvântul. Din păcate am luat patru X-uri şi s-a terminat evoluţia mea în Spania", a povestit George Jimblaru la Românii au Talent, sezonul 11.