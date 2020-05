In articol:

O asistenta de la sectia de chirurgie a Spitalului Judetean Braila a luat la bataie o colega. Incidentul a avut loc in urma cu o luna si a fost sesizat de un consilier judetean. Se pare ca directorul medical al unitatii spitalicesti ar fi incercat sa o convinga pe victima sa isi retraga plangerea, amenintand-o.

"Am nişte informaţii că Secţia de Chirurgie 1 din cadrul Corpului A, a Spitalului Judeţean s-a transformat aşa, într-un ring de box. O asistentă bate o altă asistentă şi victima este după aceea chemată şi de către asistentul-şef de secţie, şi de către directorul medical al spitalului şi tot acea asistentă este ameninţată. Să îşi retragă plângerea sau nu ştiu ce a făcut. Ceva de genul. Domnilor, unde am ajuns?! Ce se întâmplă în spitalul acela? Acolo chiar fiecare face ce vrea că are spatele mai mare unul decât altul?! Eu tot nu înţeleg”, a declarat consilierul judeţean Marian Sârbu, citat de adevarul.ro.

Surse care nu au dorit sa isi dezvaluie identitatea au spus ca asistenta care si-a agresat colega ar avea probleme cu drogurile. Este vorba despre o femeie angajata la Sectia de Chirurgie 1 din Corpul A al Serviciului Judetean de Urgenta din Braila.

Consilierul Marian Sarbu a mai declarat ca in urma agresiunii ar fi fost comise mai multe abuzuri de catre asistentul sef de sectie, care ar fi amenintat mai multe asistente